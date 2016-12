Parlare da soli è indice di creatività

Ci si perde nei propri pensieri e si finisce per parlare fra sé e sé , a voce alta: succede continuamente di vedere passanti immersi in un monologo sussurrato, a cui di solito corrispondono altrettante buffe espressioni facciali. Ma se qualcuno lo fa notare, è facile che sopraggiunga l'imbarazzo. Oggi un'indagine spiega che in realtà parlare da soli ha un effetto positivo per la mente , ecco perché.

BENESSERE MENTALE – Gary Lupyan, psicologo dell'Università del Wisconsin, ha analizzato insieme a Daniel Swingley, appartenente all'Università della Pennsylvania, l'abitudine di parlare da soli, verificandone la potenziale utilità nel ritrovare ciò che perdiamo in giro per casa. Dai risultati dello studio emerge che pensare ad alta voce, fra sé e sé, influisce positivamente a livello cognitivo.



LO STUDIO – I ricercatori hanno chiesto a una parte dei partecipanti di cercare un oggetto nella stanza in silenzio. Il secondo gruppo, invece, è stato invitato a nominare a voce alta ciò che vedevano e ciò che cercavano. Questi ultimi sono riusciti a terminare la consegna molto più velocemente. L'esperimento è stato ripetuto prendendo come spunto la spesa al supermercato: anche in questo caso la ricerca degli alimenti si è rivelata più rapida per il gruppo a cui era stato detto di pronunciare ad alta voce il nome dei diversi cibi.



I NOMI – Affermare il nome dell'oggetto, a voce bassa o alta, attiva una risposta a livello celebrale diversa rispetto al pensiero. Il fatto di pronunciare la parola corrispondente aiuta a focalizzare l'attenzione, stimolando la risposta del cervello. Inoltre, l'esistenza di un'associazione diretta fra il nome e l'obiettivo influenza i processi cognitivi, perché la lingua non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma veicola il senso che diamo al mondo e i nostri schemi mentali.



FRA TE E TE – Ti capita di ragionare ad alta voce? Fallo consapevolmente. Questa strategia può essere utile quando ti trovi in una situazione problematica. Se la discussione diventa accesa, prendi una pausa e prova a rivedere la scena raccontandola te stesso come faresti con un amico: contribuirà a darti una visione più ampia del problema, realizzando una condizione di calma mentale e maggior serenità a livello interiore.



PIÙ RIFLESSIVI, PIÙ CREATIVI – Dopo aver effettuato una serie di test, gli psicologi della Toronto University hanno evidenziato che parlare da soli migliora il processo decisionale e aiuta a fare scelte più consapevoli. Grazie a questa abitudine si abbassano le risposte generate da comportamenti impulsivi e viene potenziato l'autocontrollo. Un'ottima ragione per continuare a chiacchierare con noi stessi senza vergogna.