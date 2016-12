Tutti i benefici di fare una bella passeggiata

CI MUOVIAMO POCO - I dati di una recente indagine indicano che il 60% dei cittadini europei non pratica sport e oltre il 40% non svolge alcun tipo di attività fisica. A causa della vita sedentaria facciamo poco movimento e, specialmente per chi trascorre la maggior parte della giornata in ufficio, questo si traduce in una lotta continua contro i chili di troppo. Non solo: muoversi poco ha effetti deleteri sul metabolismo e peggiora l'umore, riducendo i benefici dati da un rapporto costante con la natura. Oggi le giornate si svolgono in maniera frenetica, spesso trovare tempo per fare sport è difficile ma, tuttavia, camminare costituisce la più antica forma di movimento oltre che al mezzo più semplice per stare in forma a lungo.



STRATEGIE QUOTIDIANE - L'emozione di quando eravamo bambini e imparavamo a muovere i primi passi viene presto dimenticata nella fretta di ogni giorno. Impariamo a riscoprire la bellezza di questa attività, che in Oriente ancora oggi rappresenta anche una forma di meditazione. Quando puoi evita di utilizzare l'auto, di cui spesso si abusa senza rendersene conto. A fine giornata ti basta la scusa dell'immondizia per trascorrere un quarto d'ora fuori di casa: con il tempo la passeggiata serale diventerà una piacevole e insostituibile abitudine, in grado di risollevare l'umore e riportarti verso la calma.



BENEFICI CORPO E MENTE - Secondo l'OMS camminare riduce il rischio di infarto, diabete e cancro, oltre a combattere la tendenza al sovrappeso e i problemi di obesità. Le malattie cardiovascolari rappresentano la terza causa di morte nel mondo: lo stile di vita è fondamentale per favorire un benessere naturale vissuto in modo regolare nell'arco della quotidianità. Passeggiare alternando ritmi diversi è utile per smaltire i chili in eccesso, si può fare ovunque e a costo zero, con grande beneficio anche per la serenità mentale.



OSSIGENA PELLE E PENSIERI - Ricerche scientifiche hanno dimostrato che fare movimento in spazi aperti allontana stanchezza e depressione e ha importanti effetti sull'umore. La luce solare incrementa la produzione di vitamina D, che ha un ruolo fondamentale per la prevenzione di malattie come l'osteoporosi e possiede un effetto antidepressivo. Oltre a tonificare i muscoli e migliorare la capacità polmonare, camminando rivitalizziamo la pelle e abbassiamo i livelli di stress.



GIOVANI PASSO DOPO PASSO - Quando puoi, cerca aree verdi dove camminare lontano da traffico e smog: di frequente in città i decibel superano le soglie consentite, producendo un affaticamento mentale che rischia di trasformarsi in confusione, mal di testa, irritabilità. Passo dopo passo nel silenzio si ritrova la connessione con le proprie emozioni, si lasciano andare pensieri e preoccupazioni, sviluppando una leggerezza del vivere che è propria dell'affrontare la vita con un senso di gioventù nel cuore.