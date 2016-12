La meditazione aiuta le donne a migliorare il sesso

Negli Stati Uniti, a San Francisco, esiste una scuola che insegna a usare la meditazione per ritrovare il piacere di una sessualità appagante e felice . Per il partner conoscere il corpo della compagna e rimanere attento ai messaggi non verbali è fondamentale al fine di creare una comunicazione fluida, basata sull'autenticità delle emozioni. Ma che cosa può imparare una donna su se stessa a partire dalla meditazione ? Riappropriarsi del tempo necessario per conoscersi costituisce la via d'accesso per instaurare un nuovo rapporto con il proprio corpo e migliorare il benessere mentale, allontanando l'ansia di controllo.

LAVORO DI COPPIA - La meditazione orgasmica aiuta il sesso femminile a riprendersi il gusto e l'attenzione verso il proprio piacere. Questa tecnica, indirizzata alla coppia, viene insegnata presso la scuola One Taste, fondata a San Francisco nel 2001 da Nicole Daedone. Durante i seminari al partner viene chiesto di ascoltare i segnali provenienti dalla compagna, la quale si avvicina all'orgasmo tramite massaggi e sfioramenti, in un clima di profonda empatia e vicinanza.



ASCOLTARE IL CORPO - L'interiorità non è disgiunta dal nostro fisico, eppure ce ne dimentichiamo spesso. Viviamo in modo frenetico, siamo costretti a correre, ingurgitiamo cibi in maniera casuale e, lentamente, ci allontaniamo dai nostri bisogni primari finendo per non ascoltare i messaggi provenienti dal corpo. Succede perché viviamo più con la mente che a livello fisico. Inoltre, questa corsa continua corrisponde a una reale mancanza di tempo cronica che per il sesso femminile diventa drammatico problema. Secondo alcune ricerche, a causa del carico complessivo di impegni, le donne impiegano in media nove ore per la cura della casa e le incombenze lavorative contro le otto ore degli uomini.



IMPARARE A FERMARSI - Secondo alcune ricerche il cervello reagisce al sesso e alla meditazione con modalità simili: si produce un'alterazione nella percezione del corpo, aumenta la consapevolezza di sé e diminuisce il chiacchiericcio mentale. Smettiamo di pensare, siamo dentro ciò che accade: al di là della tecnica la meditazione insegna a fermarsi e interrompere, almeno per un attimo, il flusso di pensieri che incessantemente ci turbinano in testa.



IL GUSTO DEL PIACERE - Senza un'attenzione consapevole verso il proprio corpo non è possibile incontrare un livello di armonia grazie al quale vivere una sessualità più libera e felice, che sia una naturale espressione di sé. Impara a osservare ciò che provi e al tempo stesso prova ad abbandonarti al flusso di ciò che senti. Ritrovare il piacere della lentezza significa riassaporare il gusto per un piacere differente, da sperimentare da soli e in due.



LE TUE SENSAZIONI - Fermati, inspira e senti l'aria che penetra fra le narici e riempie il corpo dai piedi alla testa come un vento vivificante; mentre espiri, visualizza ogni tensione che esce e si disperde. Quando sei con il partner, o in solitudine, ascolta le sensazioni sottili che senti provenire dall'interno. Le tue percezioni sono importanti, non dimenticarlo. Senti dove si concentra il piacere e quali sono le zone più sensibili: impara a comunicare al partner i gesti di cui hai bisogno e guidalo. Il sesso diventerà un viaggio attraverso emozioni a fior di pelle.