24 aprile 2015 Sesso e amore: ecco come fare se lui a letto ti delude Per migliorare la propria vita erotica è importante imparare a comunicare nel modo giusto, andare oltre l'imbarazzo e... intuire quando è il caso di fuggire Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - È scritto in ogni manuale d'amore che si rispetti: mai sottolineare una défaillance, mai cedere alla rabbia della frustrazione. Ma a parte questo è poi vero che non se ne debba parlare? Trascurare un problema, soprattutto se la situazione si ripete, non è mai una buona soluzione: un dialogo libero e sincero è fondamentale per risolvere i piccoli e grandi conflitti di una coppia. L'importante è avere il coraggio di ascoltare i messaggi del corpo.

AMMETTI LA DELUSIONE - Ti aspettavi una notte di passione e invece il risultato è stato deludente? Fermati. Prima di tutto ammetti con sincerità, almeno in cuor tuo, che cosa realmente non ha funzionato. Il primo passo per migliorare (anche fra le lenzuola!) parte dalla volontà di capire i propri bisogni e chiarire le differenze con l'altro.



NO ALL’AGGRESSIVITA’ - Spesso capita di lasciarsi prendere del nervosismo con il rischio che l'altro, sentendosi giudicato, reagisca negativamente. Parlare in maniera fluida e senza imbarazzo vi consentirà di mettere a nudo le vostre debolezze e paure, andando oltre il problema e rafforzando la comunicazione.



PARLA DI TE, NON DELL’ALTRO - La maggior parte delle conversazioni abituali viene impostata sul “Tu hai fatto... tu hai detto...”: ciò inchioda l'altro e lo fa sentire in gabbia. Sostituisci al tu l'io e usa la comunicazione per trasmettere il tuo punto di vista, come ti senti. Spiegare le tue reazioni fisiche ed emotive aiuterà il partner a comprendere le tue esigenze.



NON ACCONTENTARTI - Il sesso è importante nell'equilibrio di una coppia: accontentarsi significa rinunciare a una parte importante della propria esistenza. Se convivete con il problema è giusto parlarne apertamente e richiedere l'aiuto di uno specialista. Uno dei disturbi più comuni è l'eiaculazione precoce, ma in questi casi si parla poco del fatto che un rapporto può essere ugualmente soddisfacente attraverso baci, carezze e una fase prolungata di petting.



IL PIACERE È UNA QUESTIONE DI RITMO - Qualche volta uno dei due va troppo veloce, altre volte eccede in lentezza: trovare il ritmo giusto non sempre è una questione naturale e scontata. Ecco perché cercare di dare voce a come ci si è sentiti di fronte a una certa modalità di vivere la sessualità (gesti, modi di fare, parole) aiuta a migliorare l'intimità.



PRESTA ATTENZIONE AL TUO CORPO - La ricerca del proprio piacere fa parte del benessere che ognuno di noi merita. Attenzione, però, ai segnali del corpo: quando il disagio è un fattore profondo, che nasce da una sorta di insofferenza e incapacità a darsi piacere a vicenda, è tempo di riflettere. Baciare, accarezzare e saper toccare l'altro a prescindere dal sesso costituiscono una porta di accesso all'amore; se ciò che fa l'altro istintivamente non ti piace la questione non va sottovalutata. Può accadere di lasciar spazio a troppe aspettative, finendo per idealizzare il partner, oppure vivere una storia con un'armonia presente solo a livello mentale. Ricorda che il corpo non mente mai: la scintilla dell'eros ha bisogno del fuoco del piacere.