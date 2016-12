1 aprile 2015 Coppia: quando la prima notte assieme è deludente I motivi per cui una serata di passione non ha l’esito sperato sono tanti, e non sempre riguardano l'amplesso. Scopri cosa c'è sotto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Dopo un po’ di appuntamenti le aspettative di una coppia iniziano inevitabilmente ad aumentare: c’è attrazione, sintonia, trasporto, ed entrambi vorreste scoprire se siete compatibili in mille altri modi. Primo fra tutti sotto le lenzuola. Quando arriva il momento magico, però, qualcosa va storto e tu ne rimani delusa, negativamente stupita, quasi pentita di esserti spinta fin lì. Capita, i motivi per cui una serata non ha l’esito sperato sono diversi e non sempre riguardano il sesso.

L’ambiente - Se il dopocena si svolge a casa sua, può capitare di trovarsi in una situazione che poco combacia con l’immagine che il tuo lui ti ha restituito di sé. L’aspetto curato e pulito lascia spazio a una casa in disordine, lenzuola poco profumate e un bagno praticamente inagibile per una donna. E' inevitabile che, immersa in uno scenario simile, la libido cali. Il consiglio allora, prima di rovinarti l’umore, è di proporre una notte insieme da te e, quando la situazione si farà meno bollente, spiegargli il perché del tuo disagio.



La novità - Nei film i due s’incontrano al bar dell’aeroporto, ordinano un drink che non bevono e finiscono, immediatamente dopo, avvinghiati in una notte di fuoco. La realtà è un po’ diversa: per entrambi c’è la novità di un corpo da esplorare e l’imbarazzo di far entrare l’altro nella propria intimità e vulnerabilità, così non sempre tutto l’ingranaggio funziona da subito. Sono necessari un paio d’incontri che rompano il ghiaccio prima di godere a pieno del rapporto.



Puoi sempre dire di no - Può capitare, altre volte, che durante la prima notte assieme si “testi” il tuo interesse per lui. L’amore passa anche per il desiderio e se il tuo, alla resa dei conti, non è così alto, hai tutto il diritto di prendere e andartene. In questi casi l’indipendenza è tutto: avere un piano B per tornare a casa in sicurezza è fondamentale.



Tutto non è come sembra - Ci sono degli uomini che usano una corazza di gentilezza ed eleganza solo per portarti a letto. Questi uomini sono abili dissimulatori che non hanno alcun interesse nell’intraprendere un percorso di conoscenza e scoperta. Gli uomini di questo tipo, in genere, si rivelano subito dopo aver fatto l’amore: il goal raggiunto, infatti, li porta a comportarsi in maniera sgarbata. In questi casi non c’è da prendersela, non te ne saresti potuta accorgere prima e, in fin dei conti, sai che non è stata la notte a essere deludente ma lui.



Si ricomincia - Il bello dell’essere adulta è anche quello di non farti più scalfire da episodi simili. Solo dieci anni fa ti saresti chiusa in camera per tre giorni. Oggi, invece, sei fiera d’indossare i tuoi tacchi alti e voltare pagina: le esperienze, alla fine, sono sempre un tesoro.