Esci di casa e scopri gli sport per il buon umore

La parola d'ordine? Addio timidezza, benvenute curiosità, ispirazione, voglia di sperimentare cose nuove senza auto-giudicarci (come facciamo fin troppo spesso), né sentirci fuori posto.



In numerose città d'Europa i parchi cittadini costituiscono un polmone verde con una funzione sociale e di aggregazione molto importante. In Italia questo accade meno: spesso si finisce per tralasciare spazi che, invece, possono rivelarsi un luogo prezioso dove passeggiare, fare attività fisica, organizzare un picnic o semplicemente percepire l'abbraccio della natura. Per evitare di diventare facili prede dello stress, abbiamo profondamente bisogno di far posto a momenti in cui ritrovare la connessione con la terra imparando le arti del relax e del gioco.



Cerca il parco o la zona verde più vicina alla tua abitazione e prenditi un attimo per leggere i cartelli e gli annunci appesi alle bacheche all'ingresso o nei punti più importanti. Con molta probabilità scoprirai che vengono ospitati gruppi di yoga all'aria aperta, appuntamenti per la corsa e la meditazione, passeggiate collettive. Di solito prevedono costi ridotti e iscriversi può risultare divertente anche per fare amicizia con persone nuove e buttarsi in un'attività mai praticata prima.



Se è da tanto che non fai sport inizia con la camminata veloce. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità camminare è un salvavita prezioso, capace di agevolare un invecchiamento sereno, combattere l'obesità, la depressione, i disturbi dell'umore, oltre a mantenere in forma i muscoli e coltivare l'elasticità.



Un'indagine presa in esame presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Verona, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ha verificato che una camminata costante a 4 km orari, più o meno la velocità che si tiene quando si porta a spasso il cane, costituirebbe l'andatura ottimale per sciogliere i grassi contribuendo al processo di dimagrimento. Non hai un cane? Invece di rinunciare a questa preziosa attività scegli una soluzione generosa. Molti canili prevedono la possibilità di affidare gli animali, per qualche ora, a volontari che accettano di portarli in giro per una passeggiata. L'energia del nuovo amico quattro zampe darà una sferzata al tuo umore e ti aiuterà a rimanere in forma con una dose di allegria.



A poca distanza dal centro cittadino è possibile scoprire aree verdi dove seguire percorsi trekking ed esplorare borghi meravigliosi, proprio vicino a casa. La primavera invita al movimento e offre momenti di impagabile bellezza in cui lasciarsi stupire dalla natura che sboccia in tutta la sua vitalità in tanti luoghi meravigliosi di un'Italia che spesso non conosciamo a sufficienza. Nel giorno libero prendi al volo un treno o un bus e organizza un'escursione da condividere con gli amici: ricaricare le batterie cullata dal sole sarà un piacere. Inoltre l'occasione sarà ottima per scoprire un borgo sconosciuto e degustare qualche prodotto tipico.



Pattinare aiuta a tonificare gambe e braccia, ma è utile anche per equilibrio e coordinazione; così è pure per ping pong e tennis. Se ami metterti alla prova sperimenta lo skateboard, ti aiuterà a sviluppare una maggiore consapevolezza del corpo, a migliorare i riflessi e la postura. Sono tantissimi i gruppi di appassionati che praticano skate ed esercizi di giocoleria al parco, chiedere un consiglio può essere un'opportunità simpatica per imparare un'attività nuova e fare una chiacchierata.



Il mezzo di trasporto della primavera? Votata all'unanimità la bicicletta... insieme ai piedi ovviamente! Sacrificare l'ora della solita pausa pranzo per camminare o pedalare attiva il metabolismo, aiuta a restare in forma in maniera facile e divertente e contribuisce a ridurre l'inquinamento preservando la felicità del corpo e dell'anima.