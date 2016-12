La terapia della luce per un inverno al top

ESCI A PASSEGGIARE – Secondo alcune ricerche l'ora migliore per fare una bella passeggiata è fra le dieci e mezzogiorno, quando la luce è al massimo. Di mattina sei al lavoro? Sfrutta la pausa pranzo per uscire all'aria aperta: bastano 20 minuti di buon passo per rivitalizzare l'epidermide, combattere il mal di testa, attivare la circolazione e ridurre lo stress.



LIGHT THERAPY – Dai dati di uno studio apparso su The American Journal of Psichiatry è emerso che il trattamento con la luce brillante si dimostra efficace come una vera e propria medicina contro i disturbi dell'umore, a carattere stagionale e non solo. La terapia della luce secondo le neuroscienze influenza positivamente le funzioni del sistema serotoninergico, modificando i livelli di cortisolo, serotonina e melatonina. Come fare? È necessario sedersi a circa 50-70 centimetri dalla fonte luminosa, con gli occhi aperti, senza fissare direttamente la luce.



LAMPADE DI SALE – La magica luce ambrata proveniente dalle lampade di sale riesce a creare immediatamente un'atmosfera calda e rilassante, perfetta per la casa o l'ufficio. Inoltre, queste lampade contribuiscono a regolarizzare l'umidità, proteggere dall'elettromagnetismo (gli studi sono ancora in corso) e a ionizzare l'aria, migliorando la qualità degli ambienti.



SPALANCA LE FINESTRE – Anche nei giorni più freddi il ricambio dell'aria è essenziale. Se trascorri le giornate lontano da casa sfrutta il momento della colazione, quando le percentuali di smog sono inferiori alla norma, per aprire tutte le finestre contemporaneamente e creare corrente in modo da arieggiare le stanze: 15 minuti saranno sufficienti per rinfrescare tutta la casa. Inoltre spalancare le finestre e accogliere la luce del mattino aiuta a dare la sveglia al corpo e alla mente.



DIFFUSORE PER AROMI – A differenza del tradizionale brucia essenze, il diffusore elettrico consente di diffondere gli aromi in maniera più potente, scaldando e mantenendo gli oli a una temperatura costante. Inoltre, grazie alle luci ti consentirà di creare un angolo rilassante a misura di cromoterapia. Il consiglio? Evita le miscele già pronte, spesso contenenti petrolati, e punta sugli oli essenziali puri.



L'IMPORTANZA DELLE TENDE – Spesso non si considera a sufficienza l'importanza dei tendaggi. Sei sensibile alle variazioni di luce? Scegli tende leggere anziché velluti coprenti. Se punti su veli sottilissimi e colorati in alcune ore del giorno le stanze di casa si illumineranno: una vera e propria coccola in grado di scatenare un sorriso e tenere alto l'umore.