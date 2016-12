I profumi che stimolano il buon umore

Secondo un team di ricercatori appartenenti alla Columbia University, negli Stati Uniti, l'esperienza olfattiva si forma nei primi anni di vita, quando il cervello inizia a classificare i differenti odori. Attraverso le informazioni olfattive immagazzinate viene garantita la sopravvivenza della specie. Dal punto di vista evolutivo, infatti, l'olfatto costituisce una funzione imprescindibile per la vita umana poiché permette di distinguere un cibo commestibile da uno nocivo.



L'effetto dei profumi agisce a livello profondo, coinvolgendo il lato emozionale e psicologico della persona. Ti è mai capitato di sorridere aspirando la fragranza del pane fresco o del caffè appena fatto? Certi odori sono un richiamo potente e accomunano il gusto della maggior parte di noi: in pochi non si troverebbero d'accordo nel valutarli positivamente.



Abitando in città, spesso accade di non essere attenti ai profumi, di frequente nascosti sotto una cappa di smog e inquinamento, eppure imparare a rieducare questo senso permette di avvicinarsi a una parte ancestrale del nostro essere. Ritrova il profumo dei fiori freschi, dell'erba tagliata, di una crema o del detersivo della tua infanzia: impara a riconoscere quali sono gli aromi in grado di provocare una tua reazione positiva. Circondarti dei profumi che ami con il tempo diventerà una vera e propria terapia con cui trasformare l'umore di una giornata no.



L'aromaterapia, che utilizza oli essenziali ottenuti tramite distillazione in corrente di vapore, da tempo sottolinea gli importanti benefici delle piante aromatiche. Piante che in tutte le culture umane, fin dalla notte dei tempi, sono state utilizzate a scopo medicinale, culinario e cosmetico.



Menta, eucalipto e tea tree attivano l'organismo con una scossa d'energia, in più hanno proprietà antisettiche, rinfrescanti e germicide. Se a fine giornata desideri dare sollievo ai piedi gonfi e stanchi prepara un pediluvio con acqua calda, sale grosso e qualche goccia di questi oli oppure delle foglie fresche di menta o un ramo di rosmarino. Una ricetta semplice che si rivelerà una vera e propria coccola profumata in grado di allontanare lo stress e donare calma.



Secondo un'indagine effettuata presso la Northumbria University di Newcastle, nel Regno Unito, l'odore del rosmarino aiuta anche la memoria. Utile per chi studia è anche il profumo di limone, che stimola il sistema nervoso e aiuta la concentrazione. Se devi affrontare un lavoro impegnativo focalizza l'attenzione con questi due aromi, potrai diffonderli nell'ambiente tramite un brucia-essenze oppure massaggiando le tempie con due gocce di olio essenziale.



Soffri di attacchi di fame improvvisa? Secondo alcuni ricercatori il profumo della vaniglia è fra gli aromi più vicini all'odore del latte materno: forse è per questa ragione che risulta molto efficace nel combattere questo tipo di "raptus".



Problemi di stress? L'olio essenziale di rosa agisce contro la sensazione di tensione costante, nervosismo e ansia. Se desideri effettuare un massaggio rilassante, ottimo prima di andare a dormire, ricorda che questo olio come anche gli altri oli essenziali, non va utilizzato puro, ma diluito in un altro olio come quello di avocado, di jojoba, d'oliva o un altro naturale a tua scelta.



Anche in casa è possibile creare un ambiente in grado di sprigionare gli aromi giusti per te. Le piante aromatiche porteranno una ventata di vitalità fra le pareti della tua dimora e ti aiuteranno a creare un ambiente ricco di profumi e sensazioni. Se hai un giardino o un balcone aggiungi un vaso di lavanda, dal profumo irresistibile, è in grado di agire sul sistema nervoso tanto da risultare efficace contro il dolore cervicale. L'incenso aiuta invece a rilassarsi, brucialo a fine giornata, quando hai bisogno di sciogliere le tensioni accumulate o di rallentare l'attività. Quando vai a comprarlo non dimenticarti di annusarne i bastoncini prima di sceglierlo, in questo modo ti allenerai a scoprire quali profumazioni ami di più.