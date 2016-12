25 giugno 2015 Cinque rimedi naturali contro lo stress Conoscere cibi, erbe e ambiente che ci circonda aiuta ad adottare nuove abitudini per una vita meno ansiogena e più felice Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Attualmente lo stress costituisce una problematica sempre più diffusa, soprattutto a causa di ritmi di vita frenetici. Per natura l'organismo sa reagire ai momenti di pericolo, tuttavia situazioni stressanti per un tempo prolungano possono incidere negativamente sulla gestione del sonno, la salute vascolare e il benessere del cuore, oltre a influenzare dieta, metabolismo, epidermide e difese immunitarie. Ecco come combattere lo stress con le cure dolci.

1) CIBI ANTISTRESS - Una corretta dieta alimentare può aiutarti a gestire meglio stress e stanchezza, che spesso grava sulle nostre problematiche con conseguenze sia a livello fisico che psichico. Per aiutare memoria e concentrazione scegli carboidrati integrali, ortaggi a foglie verde, yogurt, pesce, carni bianche, frutta fresca e secca e semi. Lo zucchero bianco comunemente utilizzato si trova in moltissimi cibi, dalla passata di pomodoro ai dolciumi: impara a sostituirlo con miele o sciroppo di agave e in alcuni casi inizia a eliminarlo, per esempio evitando di aggiungerlo al caffé. Meglio poi evitare i cibi già pronti e l'alcol, che, dopo una momentanea euforia, lascia storditi e confusi.



2) ERBE IN PILLOLE - Le erbe assunte sotto forma di integratori consentono un dosaggio ottimale del loro principio attivo e favoriscono la capacità di recupero dell'organismo: ricorda, però, che prima dell'acquisto è bene farsi consigliare da un naturopata esperto o da un erborista di fiducia. Preziosa l'azione della griffonia che, oltre a regolarizzare il sonno, aiuta a combattere gli attacchi di fame che possono insorgere in situazioni stressanti. La passiflora ha invece virtù calmanti, mentre la rodiola combatte l'affaticamento migliorando gli stati di tachicardia e palpitazione.



3) PROFUMI CHE CALMANO - Numerose ricerche scientifiche hanno da tempo indagato la profonda influenza dei profumi sulla psiche: l'aromaterapia utilizza gli oli essenziali ricavati dalle piante a scopo terapeutico e può aiutare a superare i momenti di stress acuto. Prova l'olio essenziale di lavanda, da massaggiare su spalle e al centro della fronte, utile anche per allontanare mal di testa e dolori cervicali. O, in alternativa, usa aromi intensi e coinvolgenti come il neroli, la camomilla blu, l’ylang ylang, la menta e il pompelmo, capace di donare nuova energia.



4) QUALITÀ DELLA VITA - È impossibile risolvere lo stress senza modificare gli ambiti critici della propria esistenza. Quali sono gli aspetti più stressanti della tua vita? Scrivi tutto ciò che ti viene in mente di getto, senza mentire a te stesso. Chiediti se esistono modalità differenti per affrontare queste necessità in un modo più rilassato. La prima regola per combattere lo stress è concedersi il giusto riposo, che non è costituito solo dal sonno ma anche dalla disponibilità di qualche ora per leggere, rilassarsi, fare una doccia con calma o vedere un film. Se fatichi a prenderti del tempo libero per ciò che ami inizia con piccole pause con cui staccare dalla routine, soprattutto sul lavoro: bastano due minuti per una piccola passeggiata o per fermarti alla finestra da solo con i tuoi pensieri, bere un succo di frutta, respirare profondamente, chiudere gli occhi e immaginare una bolla luminosa che ti circonda di energia.



5) IMMAGINARE... LA PACE - Tecniche come il training autogeno aiutano la mente a focalizzare un'immagine positiva, che può essere rievocata nei momenti più difficili. Secondo i dati emersi durante uno studio scientifico chiudere gli occhi e visualizzare un paesaggio amato dà effetti simili a quando ci si trova realmente nell'ambiente. Sperimenta una lezione di prova di yoga, meditazione, Tai Chi Chuan, karate o Qi Gong: cercando scoprirai la disciplina che fa per te e il sapore di una pace differente, direttamente al centro di te stesso. Perché in fondo la pace autentica è una condizione interna: che abita nel profondo delle nostre emozioni.