Cinque gesti antistress per rilassarti adesso

RESPIRA PROFONDAMENTE - Inspirare ed espirare con calma, in profondità, è il primo passo per uscire da situazioni di tensione e recuperare una condizione di pace interiore. Nei momenti di stress concentrati sul tuo respiro e visualizza l'aria che entra ed esce dalle narici, senti la cassa toracica che si alza e abbassa. Diventare più consapevoli della propria respirazione con il tempo permette di combattere paure e ansia: una vera e propria arma antistress.



ESCI ALL'APERTO - Secondo un team di ricerca appartenente alla University of East Anglia Norwich Medical School andare al lavoro o a scuola in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici migliora l'umore e incrementa il benessere quotidiano. Dedicare dieci minuti a una passeggiata è un'autentica medicina anche per i momenti di stress acuto, perché consente di staccare, oltre a possedere un effetto calmante grazie all'azione combinata di natura, luce solare e aria aperta. I benefici sono numerosi: una terapia dal corpo alla mente, in grado di diminuire la pressione sanguigna e dare sollievo.



IMMAGINA... - Il training autogeno, insieme alla meditazione, è un'attività in grado di agire sulla gestione dello stress attraverso la visualizzazione di immagini. Il segreto? Praticare queste attività con regolarità ha l'effetto di un vero e proprio cambio di marcia nello stile di vita. Se desideri una strategia d'urto per i momenti no immagina un luogo che ami oppure un paesaggio in grado di trasmetterti serenità: senti i profumi e il rumore del vento, immagina le case e l'aria sulla pelle restando a occhi chiusi per almeno un minuto. Secondo alcuni studi immaginare un paesaggio rilassante influisce positivamente a livello psicologico come se ci trovassimo in presenza di un luogo reale.



ISOLATI - Allontanarsi dal luogo in cui si è scatenata la tensione permette di creare un distacco momentaneo utile per recuperare la calma. Non puoi andare via? Chiudi gli occhi, ti permetterà di isolarti ritrovando la connessione con te stesso a livello mentale. Il respiro costituisce il legame con la vita di ogni essere umano, eppure la maggior parte delle volte respiriamo senza nemmeno rendercene conto: inizia a diventare più consapevole di questo processo. In alternativa usa la musica, ottima per rilassarsi e trovare una carica di energia positiva. Ballando poi si esprimono le emozioni represse e si libera l'energia.



PIENO DI VITAMINA - La vitamina C aiuta a contrastare il cortisolo e ridurre i livelli di stress. Inoltre, una corretta idratazione contribuisce a ridurre il rischio di mal di testa e giova all'equilibrio dell'organismo. Preparati un frullato o un centrifugato a base di arance, pompelmo, fragole, kiwi e carota, oppure pera o pomodoro. L'acqua, i minerali e gli zuccheri della frutta saranno una sferzata di benessere in grado di mettere ko lo stress.