I benefici di andare in bicicletta tutti i giorni

Andare in bicicletta aiuta a sviluppare la "resilienza": superare dislivelli e ostacoli, non mollare anche quando la fatica sembra inaccettabile e imparare a resistere costituiscono gli ingredienti per una vera e propria lezione di vita , fondamentale per il fisico e la mente . A cavallo della due ruote si ritrova il contatto con se stessi e la natura, allenando cuore e mente. Questo mezzo, pratico e ecologico, è infatti un ottimo strumento per praticare attività fisica e combattere l'invecchiamento giorno dopo giorno grazie a un allenamento regolare.

PEDALARE PER DIMAGRIRE - Secondo alcune stime, l'organismo inizia a bruciare i grassi venti minuti circa dopo aver iniziato l'attività fisica. Andare in bicicletta costituisce uno sport ottimale per chi ha qualche chilo in eccesso da smaltire: oltre il 50% del peso corporeo, infatti, si scarica sulla struttura del mezzo e i glutei, senza sovraffaticare le ginocchia. Dunque, a differenza della corsa, è ottima da abbinare all'inizio di una dieta, quando ci si sente ancora appesantiti e poco disinvolti. Attenzione però al ritmo, fondamentale se si desidera dimagrire: alterna velocità differenti e cambia spesso percorsi, tutto ciò avrà un effetto positivo sui risultati ottenuti.



BENEFICI PER IL CORPO - Pedalare lavora sulla resistenza e ha effetti positivi sul cuore, oltre che sulla ventilazione polmonare. E, sebbene la medicina si sia interrogata sull'eventualità dell'insorgenza di patologie a carico dell'apparato uro-genitale, recenti indagini hanno sconfermato queste ipotesi. Un team di ricerca inglese ha analizzato un campione di 5.300 ciclisti fra i 16 e gli 88 anni che praticano questo sport dalle tre alle nove ore settimanali: i dati hanno evidenziato che non esistono correlazioni fra l'uso della bicicletta e malattie a livello urinario. Al contrario, grazie all'attivazione della circolazione e la sollecitazione delle gambe, anche la zona pelvica trae beneficio da questa attività.



INVECCHIAMENTO FELICE - Chi ama la bicicletta sa quanto le semplici commissioni della vita quotidiana possano diventare un piacevole diversivo, in cui apprezzare il piacere di stare all'aria aperta e pedalare dimenticando ogni pensiero. Oltre a essere un mezzo ecologico adatto per gli spostamenti brevi, la bici costituisce un allenamento dolce e non stressante, che all'esercizio fisico aggiunge il puro piacere del movimento e la curiosità verso il mondo circostante. Alle donne in menopausa sono consigliati almeno due o tre appuntamenti con la bicicletta ogni settimana: un modo semplice ed economico per mantenersi in forma, regolare il proprio bioritmo, favorire il buon umore.



ADDIO DEPRESSIONE - Per un anno John Ratey, psichiatra presso la Harvard Medical School, ha trattato un gruppo di pazienti depressi con la bicicletta: i risultati hanno evidenziato numerosi benefici a livello psicofisico. Pedalare abbassa i livelli di stress e aiuta la produzione di serotonina, fattore potenziato dall'esercizio fisico all'aria aperta. Ottimo per la schiena e in grado di rafforzare la zona lombare, pedalare aiuta a ottenere un fisico tonico e armonico, migliora la circolazione venosa e linfatica, ha effetti positivi sull'umore. Una vera e propria sferzata di pura energia, da praticare con costanza ogni giorno.