Guida agli oli essenziali contro stress e ansia

07:00 - Come evidenziato da numerosi studi, gli odori influenzano la nostra vita più di quanto siamo abituati a pensare. Arancio dolce e lavanda, adatti anche ai bambini, accompagnano la quotidianità con la dolcezza dei giardini mediterranei, mentre i profumi penetranti di rosa, incenso e sandalo sciolgono le tensioni e infondono sicurezza. Strettamente connessi alla memoria, gli aromi preferiti hanno effetti profondi sull'attività celebrale e il comportamento.

Gli oli essenziali sono in grado di interagire con le nostre emozioni a un livello molto profondo: essi vengono ricavati dalle piante e costituiscono un concentrato di virtù benefiche. Attraverso il profumo è possibile imparare a gestire lo stress della giornata con la dolcezza delle cure naturali, coccolando il corpo senza dimenticare di nutrire la mente.



LAVANDA - Soffri problemi di cervicale? La lavanda può aiutarti, perché svolge un'azione sedativa nei confronti del sistema nervoso, calma l'ansia e favorisce il sonno, come testimoniato da numerosi studi. Grazie alle proprietà miorilassanti, l'olio essenziale di lavanda può aiutare anche a combattere i dolori e le contratture muscolari. Lasciane cadere qualche goccia sul palmo della mano e massaggia intorno alla zona della nuca, poi respira in profondità chiudendo per qualche attimo le palpebre: il suo profumo intenso ti porterà la magia dei campi azzurri e viola di lavanda, mentre i problemi per un attimo saranno più lontani.



BERGAMOTTO - Ami gli agrumi? Efficace nel caso di insonnia, il bergamotto contribuisce a rilassare e calma il sistema nervoso, aiutando a superare i blocchi emotivi con il fresco aroma che lo caratterizza. Un team di ricerca dell'Università di Taipei ha esposto al profumo di bergamotto un campione di 116 persone che si trovavano in attesa di un intervento chirurgico: al termine dell'esperimento, durato una trentina di minuti, è stato evidenziato un miglioramento nella gestione di ansia e stress.



ARANCIO - Adatto anche ai bambini, l'olio essenziale di arancio dolce è una vera e propria ricarica di positività, ottimismo e allegria. Ha effetti riequilibranti sull'umore e porta immediatamente alla mente la ricchezza dei giardini mediterranei immersi nella luce. L'olio essenziale di arancio amaro, invece, ha proprietà antinfiammatorie e, grazie alle note intense, combatte l'ansia migliorando il tono dell'umore.



LIMONE - L'olio essenziale di limone aiuta concentrazione e vitalità, favorendo l'incoraggiamento: massaggiane due gocce sulle tempie quando ti senti particolarmente stanco. Attenzione, ricorda che gli oli essenziali di arancio, limone e bergamotto sono fotosensibilizzanti, dunque è necessario evitarne l'uso prima di esporsi al sole.



MENTA E ROSMARINO - Se è il contatto con la natura a rigenerarti, usa la menta e il rosmarino, tonificanti e in grado di favorire la concentrazione durante periodi impegnativi per lo studio o il lavoro. Agendo attraverso i recettori dell'olfatto all'interno della cavità nasale il profumo è connesso al sistema limbico del cervello. L'aromaterapia insegna a riconoscere le fragranze più adatte: una ricerca che per ogni persona costituisce un viaggio differente, alla scoperta di odori e sensazioni molto diverse. La percezione degli odori è una questione strettamente personale, ecco perché è importante sperimentare sul campo e scegliere ciò che suggerisce l'istinto.



INCENSO E SANDALO - L'incenso, dall'aroma coinvolgente, è utilizzato in molti contesti spirituali perché aiuta a calmare la respirazione e induce un profondo senso di rilassamento. Se ti capita di essere attirato da profumazioni intense e dolci prova invece il sandalo, che dona serenità e secondo la tradizione stuzzica la sensualità, rilassando la mente.



YLANG YLANG E ROSA - L'aroma di ylang ylang aiuta chi cerca di controllare le emozioni, perché normalizza ansia e tachicardia, contribuendo a sciogliere i blocchi. Anche l'olio essenziale di rosa viene utilizzato per migliorare la respirazione e contrastare lo stress: aggiungilo a un olio naturale e massaggia dolcemente pancia, tempie e spalle per una carezza dall'effetto rilassante.