Come addormentarsi velocemente e riposare meglio

Se hai la sensazione di non aver dormito abbastanza, di non aver riposato come avresti voluto, ci sono dei piccoli rimedi che puoi mettere in atto:



1.Rilassati nel modo giusto

Conserva le riflessioni sugli eventi della giornata per la cena, lascia il vocio nella tua mente fuori dal letto, così la tua mente non farà fatica ad andare in “standby”. Una piccola tecnica meditativa consiste nell'immaginarsi in un posto sereno, tranquillo. Una spiaggia, un prato, la casa d'infanzia: scegli il luogo che più si sposa con la tua idea di serenità.



2.No ai sonniferi

Se soffri d'insonnia, è bene lasciar da parte i sonniferi che sono responsabili dell'alterazione biochimica del tuo cervello. Concediti, invece, una tazza di latte caldo o esplora tecniche meditative più complesse: è provato, infatti, che la meditazione modifica le onde cerebrali. Puoi trovare ottime guide anche online. Sfrutta la tecnologia!



3.Stop ai rumori ambientali

Se tuo marito russa e la camera da letto, più che un tempio, assomiglia a un'autostrada, il tuo sonno potrebbe essere compromesso. Il consiglio è di utilizzare dei suoni in cuffia che ti cullino dolcemente. C'è chi ama il sottofondo del bosco, chi il rumore del mare, chi della pioggia. C'è solo l'imbarazzo della scelta.



4.Prendi nota delle tue abitudini

Molte volte la difficoltà ad addormentarsi risiede in un'abitudine scorretta che abbiamo. Per individuarla, l'ideale è prendere nota della propria routine. Le quantità di caffeina, grassi, esercizio fisico; trascritte nero su bianco, potrebbero metterti davanti una realtà che non ti aspetti: è il tuo stile di vita che ti rende insonne.



5.Abbassa il termostato

Sudare durante la notte interferisce con un buon riposo. Quando poi si scalciano le coperte, ti svegli assetata, l'equilibrio è rotto. L'ideale è indossare un pigiama di cotone, che non soffoca la pelle, e abbassare di qualche grado il termostato. I moderni piumini, infatti, sono progettati per trattenere il calore umano e tenerti calda al punto giusto.