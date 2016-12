Piccola guida agli oli essenziali

Ottimi per profumare l'ambiente di casa in modo naturale, gli oli essenziali sono un alleato per la salute, perché ti aiutano a combattere mal di testa , dolori cervicali, raffreddamenti e mali di stagione. Per un effetto rilassante in grado di combattere fatica e stress aggiungi qualche goccia del tuo olio essenziale preferito all'acqua del bagno o a un pediluvio. Gli oli essenziali possono essere acquistati in erboristeria o nei negozi di prodotti naturali. I principi aromatici contenuti nelle piante vengono ricavati tramite distillazione in corrente di vapore o a spremitura a freddo. I prezzi? Variano a seconda delle piante. Le quantità esigue di prodotto estraibile, infatti, possono incidere sul costo finale. Ecco gli oli essenziali più diffusi, in grado di aiutare il tuo benessere quotidiano .

MENTA – L'olio essenziale di menta ha un effetto rinvigorente e antistress. La stanchezza si fa sentire? Versa alcune gocce in un fazzoletto e respira: prezioso in caso di affaticamento psico-fisico, è un alleato contro ansia e depressione. Grazie alle proprietà carminative e antispasmodiche, l'olio essenziale di menta combatte nausea, colite, diarrea, meteorismo, flatulenza e indigestioni, tanto da risultare efficace anche nel caso di mal d'auto.



LAVANDA – Se ti affliggono mal di testa, cefalee e dolori cervicali associa l'olio di lavanda e quello di menta piperita per un sollievo immediato. Versa alcune gocce di olio essenziale in un un olio vettore e massaggia tempie, nuca e il centro della fronte. La lavanda ha un'azione sedativa e agisce sul sistema nervoso alleviando i dolori muscolari, oltre a essere un ottimo cicatrizzante. Per una maschera riequilibrante contro acne e impurità prepara un infuso con la menta, aggiungi un cucchiaio di argilla verde e qualche goccia di olio essenziale di lavanda insieme a un cucchiaino di miele e succo di limone fresco.



LIMONE – Antisettico, stimolante e depurativo, l'olio essenziale di limone, così come tutti gli agrumi, non va utilizzato prima dell'esposizione al sole perché è fotosensibilizzante. Ideale per combattere i cali d'attenzione, dona una sferzata d'energia e aumenta la concentrazione. Usa un brucia essenze o un vaporizzatore per creare un fresco profumo fra le pareti di casa o dell'ufficio: favorirà l'attenzione e il rendimento.



YLANG YLANG – Efficace contro nervosismo e insonnia, l'olio essenziale di ylang ylang aiuta a sciogliere i blocchi emotivi e dona tranquillità. Gli oli essenziali vanno sempre utilizzati disciolti in un olio vettore, per esempio olio di avocado, lino, o cocco, con cui effettuare massaggi sul corpo oppure da utilizzare come trattamento di bellezza per la pelle. Amico delle donne, l'olio essenziale di ylang ylang aiuta la rigenerazione cutanea e, mescolato all'olio di rosa mosqueta, favorisce la guarigione dei tessuti.



EUCALIPTO – Spesso trascurato, il pediluvio è uno dei rimedi della nonna più efficaci per allontanare la stanchezza a fine giornata, quando i piedi gonfi e dolenti possono causare un malessere diffuso. Prepara una bacinella d'acqua calda, aggiungi sale grosso e versa alcune gocce di olio essenziale di eucalipto, menta, lavanda o rosmarino. L'olio essenziale di eucalipto ha proprietà balsamiche e mucolitiche: è perfetto anche per i suffumigi e combatte raffreddore, sinusite, tosse dando sollievo alle irritazioni.



ARANCIO – Adatto anche per i bambini, il profumo dell'arancio dolce calma ansia e insonnia, favorendo il riposo e il benessere mentale. Inoltre, qualche goccia di olio essenziale di arancio in un bicchiere d'acqua calda costituisce una ricetta naturale per fare sciacqui in grado di contribuire alla guarigione di mal di gola, gengiviti e tosse. Attenzione, prima dell'acquisto consulta sempre uno specialista e ricorda che prima dei tre anni l'assunzione degli oli essenziali va concordata con il proprio medico di fiducia.