I sintomi precoci della gravidanza

Ritardo delle mestruazioni - Come abbiamo sottolineato, il sintomo più “veritiero” ed evidente di una gravidanza è la mancanza di mestruazioni. Ma un ritardo può essere considerato la norma, laddove il ciclo mestruale si presenta solitamente irregolare. Così come in presenza di stress, traumi o cambio di stagione. Chiaramente, se il ritardo si protrae a lungo e le mestruazioni non compaiono, l'ipotesi di una gravidanza si fa più nitida. L'unico mezzo per avere una risposta sicura è il test, attendibile già dal primo giorno di ritardo.



Gonfiore e tensione della mammella - La gravidanza può annunciarsi con una sensazione di gonfiore della mammella e dolore al seno. Ma questi sintomi sono comuni anche alla sindrome premestruale e, dunque, con essa facilmente confondibili. C'è da aggiungere, però, che molte donne all'inizio della gravidanza percepiscono un cambiamento nella forma e nell'aspetto del seno. Quest'ultimo appare, dunque, non solo più gonfio e teso ma anche “diverso”: capita, infatti, che il capezzolo diventi più “scuro”. Anche in questo caso, sapersi osservare con attenzione è un ottimo modo per imparare a conoscersi e a prendersi cura di sé.



Sonnolenza o stanchezza eccessiva - Anche in questo caso, si tratta di sintomi spesso presenti in gravidanza ma comuni anche a numerose condizioni diverse dall'attesa. Sonnolenza e stanchezza possono, infatti, essere dovute a stress, surmenage lavorativo, cambio di stagione, carenze nutrizionali o patologie in corso (acute oppure croniche).



Nausea e repulsione per alcuni alimenti e odori - Quando si pensa ai primi sintomi di gravidanza, la nausea è una delle immagini più associate. E, infatti, la nausea gravidica fa parte di una sintomatologia molto comune, spia di una gravidanza che procede nel modo migliore. Quindi, è vero che provare una sensazione di nausea o repulsione verso taluni cibi e profumi può avere la stessa valenza di un test di gravidanza positivo. Il riconoscimento di questi segnali si fa più nitido se si inizia a sentire rifiuto proprio per ciò che fino al giorno prima si gradiva, per esempio per il caffè o per il proprio profumo preferito. Ma bisogna sempre tener presente che la nausea si può associare anche a disturbi nervosi, virus gastrointestinali, digestione difficile, intossicazione alimentare, intolleranze…



Crampi addominali - All'inizio della gravidanza, nel momento dell'impianto, l'utero si contrae e provoca dolori all'addome. I “crampi da impianto” sono comuni a molte donne e rientrano dunque nella vasta sintomatologia precoce di gravidanza. Ma il mal di pancia può essere causato anche dalle mestruazioni in arrivo oppure da semplici disturbi intestinali o, ancora, da stress ed emotività.



Perdite ematiche - Le perdite di tipo ematico di solito sono correlate all'inizio delle mestruazioni. Ma, se ci si conosce bene, le perdite ematiche “anomale” possono anche rappresentare la spia di un esordio di gravidanza. Quest'ultime si presentano più "leggere" e di colore diverso a quelle relative alle mestruazioni. Inoltre, in caso di gravidanza, le perdite ematiche non evolvono aumentando di intensità e quantità come durante il consueto svolgimento delle mestruazioni. Anche in questo caso, però, test e ginecologo rappresentano la via da perseguire per ottenere una risposta sicura.