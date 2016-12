Cambio di stagione: armadio a regola d'arte

07:00 - Con il cambio di stagione arriva il momento di riorganizzare l'armadio: archiviare i capi estivi e riesumare quelli invernali. Un'operazione il più delle volte poco gradita, soprattutto se nell'armadio regna il caos, con capi che giacciono indisturbati da anni senza essere indossati. Cogli l'occasione, invece, per organizzare il tuo guardaroba in modo più funzionale e procedere, con coraggio, allo Space Clearing senza troppi ripensamenti. Vediamo qualche consiglio, anche per l'armadio dei bambini di casa.

Per il cambio degli armadi occorre tempo, quindi non frammentare il lavoro ma prenditi tutta una mezza giornata. Guadagnerai tempo in futuro quando ti sarà più facile mettere a posto o cercare i tuoi vestiti. Come prima cosa bisogna svuotare l'armadio, facendo spazio su letti e sedie e procedere con la pulizia, preferibilmente con prodotti naturali per non lasciare sostanze tossiche all'interno... un panno con acqua e aceto o acqua e bicarbonato è sufficiente per dare una rinfrescata.



Prima di riordinare i vestiti procurati degli scatoloni o capienti borse dove mettere tutto ciò che non usi da più di un anno, i vestiti rovinati che aspettano un rammendo da troppo tempo, i vecchi jeans ormai fuori taglia... accumulare tanti oggetti non fa bene all'ordine e nemmeno al nostra serenità. Buttare il superfluo e fare spazio tra le mura domestiche può contribuire a farci vivere in modo più "leggero". Oltre ad essere un gesto di solidarietà verso chi quei vestiti non può permetterseli.



Ora che hai più spazio nell'armadio puoi ordinare tutto in modo più razionale. Se ti mancano delle soluzioni contenitive prendi nota: biancheria e accessori non andrebbero riposti alla rinfusa. Meglio acquistare delle scatole a scomparti o realizzare qualche contenitore fai da te. Sarà più facile riordinare e trovare quello che ti serve.



Il cambio degli armadi dei bambini richiede qualche accortezza in più perché il loro guardaroba, a differenza del nostro, è in continua evoluzione: gonne e t-shirt diventano piccoli e vanno messi da parte. Inoltre vanno gestiti i vestitini nuovi che hai comprato in saldo la stagione precedente o devi gestire i capi regalati da amiche se sei solita al riciclo. Insomma, una gran confusione! Con i vestiti dei bambini bisogna armarsi di pazienza catalogando in modo ordinato quei capi che andranno ancora bene nella prossima stagione ed eliminando quelli piccoli. Non dimenticarti di scrivere su ogni busta o scatola il contenuto, per ritrovarli al momento del bisogno.