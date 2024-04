26 aprile 2024 16:30

Firenze, il sindaco Nardella caccia i truffatori del gioco delle tre carte

In un video postato su Instagram si vede il sindaco di Firenze, Dario Nardella, avvicinarsi a grandi falcate ad un uomo che sta, presumibilmente, cercando di truffare alcuni turisti con il gioco delle tre carte. "Vai via, non ti fare più vedere", si sente dire al primo cittadino mentre caccia l'uomo da piazza del Duomo