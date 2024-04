Alessandro Enriquez Loves Bassetti. La casa si veste d'amore

Proprio la scorsa settimana, in occasione del Fuorisalone 2024, lo stilista palermitano ha presentato una nuova collezione dedicata all’interior design in collaborazione con Bassetti, brand leader nella produzione e distribuzione di biancheria per la casa e complementi d’arredo, facente parte del Gruppo Zucchi.



I colori vitaminici e le grafiche iconiche della moda di Alessandro vengono così trasposti in una vasta gamma di prodotti 100% Made In Italy, pensati per la camera da letto, il living, la tavola e la cucina.

“Alessandro Enriquez Loves Bassetti” propone una divertente selezione delle fantasie più rappresentative della creatività dello stilista. Attraverso un vibrante gioco caleidoscopico ed accostamenti inaspettati, i cliché tricolore vestono la casa di buonumore e spensieratezza. Cuori, margherite, coccinelle, carciofi, limoni, spaghetti e ingredienti vari della tradizione culinaria italiana, uniti al claim “amore amore amore”, decorano lenzuola, copriletti, cuscini, grembiuli, tovaglie e presine in un tripudio di cromie.

A completare questa tavolozza, una divertentissima collezione di candele e una serie di piatti realizzati con le eccellenze dei ceramisti di Caltagirone. Lo stile italiano e contemporaneo di Enriquez si sposa alla perfezione con l’originalità e la fantasia di Bassetti, suggerendo un nuovo modo di vivere la casa, libero e vivace, con un tocco di eccentrica irriverenza.



Quali sono le cifre stilistico-distintive di “Alessandro Enriquez Loves Bassetti”?

Alessandro Enriquez: Quando ho accettato di firmare una collezione con il Gruppo Zucchi e Bassetti, specializzato nell’home decor, ho subito pensato che i miei colori sarebbero stati perfetti per una proposta per vestire la casa con amore e calore. Un calore mediterraneo che sa di famiglia, che tutto abbraccia, allieta e protegge. Così i miei elementi più rappresentativi come i cuori, i limoni, le stelle e i portafortuna, ad esempio le coccinelle, si sono mixati per aprire le porte ad una nuova proposta di casa, allegra e felice.

Cosa ritroviamo di te, del tuo mondo, della tua sicilianità e del tuo amore per il nostro Bel Paese, in questa caleidoscopica collezione per la casa?

A.E.: Nel lavorare a questa proposta, ho incontrato da parte di tutto il team Bassetti un grandissimo entusiasmo nei confronti del mio DNA creativo e delle mie origini. L’Italia in generale, e la Sicilia in particolare, sono gli elementi e gli alimenti di cui costantemente mi nutro per disegnare le nuove collezioni. In abbinamento e a coronamento di questa iniziativa, sono volato dai ceramisti più bravi della mia isola, quelli di Caltagirone, con i quali, insieme al sindaco, ho deciso di raccontare una nuova Sicilia, inedita e diversa da quella che tutti conosciamo, fatta di nuovi decori, nel rispetto della tradizione, della storia e della cultura.

Che importanza assumono colori e grafiche iconiche nell’ambito della tua creatività?

A.E.: Tutte le mie collezioni e proposte sono riconoscibili grazie ad un tratto ben definito, ad una palette cromatica vitaminica ben precisa e a una serie di elementi che ormai compongono la mia cifra stilistica. L’amore, in tutte le sue forme, disegni e declinazioni, è sempre al centro delle mie collezioni, come anche in questa collaborazione firmata per Bassetti.

Siamo abituati a conoscerti come fashion designer. Il tuo eclettismo esplosivo, tuttavia, oggi sfocia in una nuova collaborazione con lo storico brand Bassetti. Una collezione che spazia dalla camera al living sino ad arrivare in cucina (e anche a conquistare il tempo libero). Come descriveresti la tua personale visione della casa e il tuo rapporto con lo spazio domestico?



A.E.: Vivo la casa non solo in versione privata con il mio fidanzato ma, da buon siciliano, anche tenendo sempre la porta aperta agli amici. Per me è un luogo nel quale vivere e far vivere i miei colori, ricevere ed accogliere persone. Che sia per una colazione, un pranzo o una cena, ogni occasione è buona per condividere nuovi momenti attorno ad una tavola, protagonista indiscussa dei miei ricordi più belli e indimenticabili. La mia tavola è sempre vestita come una modella: piatti e altri oggetti la adornano esattamente come piace a me. La mia casa personale vive e si nutre di tutte le visioni che mi passano nella mente e muta con una forte periodicità.

Quando e com’è nata questa vivace collaborazione con Alessandro Enriquez?

Joël Benillouche (AD del Gruppo Zucchi): L’incontro con Alessandro Enriquez risale all’estate scorsa. La collaborazione è nata dalla volontà di affidare a un creativo eclettico, dallo stile pop e trendy, proprio come Alessandro, l’interpretazione dei valori del brand Bassetti.

Quali sono questi valori condivisi che vi hanno portati ad unire le vostre due esperienze?

J.B.: La creatività esplosiva di Alessandro Enriquez, il suo stile contemporaneo e fortemente legato all’italianità, si sposano alla perfezione con l’allegria e l’originalità di Bassetti, che da sempre si distingue per la ricerca di soluzioni fantasiose e colorate, rivolte a un consumatore che vive la propria casa in modo libero e giocoso.

Oltre che dall’estetica di forte impatto, “Alessandro Enriquez Loves Bassetti” è caratterizzata dalla qualità dei materiali e delle tecniche di lavorazione Made in Italy secondo la vostra tradizione di eccellenza, in che modo?

J.B.: La collezione Made in Italy è realizzata con tessuti di qualità come il percalle di puro cotone per le parure letto, il cotone saia per la tavola e la cucina e il cotone panama per i cuscini decorativi destinati al living e all’outdoor. Infine, per enfatizzare la vivacità delle fantasie di Alessandro Enriquez, è stata utilizzata la stampa digitale ad alta definizione con coloranti solidi, che mantiene la brillantezza dei colori inalterata nel tempo, anche dopo ripetuti lavaggi.