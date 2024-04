Milano Design Week, Coccinelle x Cracking Art = opera d'arte prêt-à-porter

Sono queste le parole con cui Coccinelle sbarca per la prima volta alla Milano Design Week , con un progetto che nasce dalla collaborazione con Cracking Art , brand che ha trasformato la rigenerazione della plastica in una rappresentazione artistica e che ha portato le sue installazioni di animali fuori scala nelle piazze e sulle facciate dei palazzi di tutto il mondo

Cracking Art x Coccinelle, oltre gli schemi della moda “La Milano Design Week - spiega Emanuele Mazziotta, direttore generale di Coccinelle - non è solo un momento dedicato alla promozione di brand che si occupano di design e arredamento, ma anche vetrina creativa per i marchi fashion che, negli ultimi anni, hanno abbracciato l’evento internazionale per promuovere nuovi progetti e collaborazioni legate al mondo del design e che rendono la città di Milano un hub creativa e magnetica per un pubblico sempre più attento e desideroso di novità. Come Coccinelle, nel pieno della nostra evoluzione internazionale, abbiamo voluto cavalcare questa opportunità lavorando ad un progetto che va oltre gli schemi della moda, una fusione con l’arte di Cracking Art, che ha dato vita al progetto Cracking Art x Coccinelle”.

Coccinelle Rabbit Bag L’incontro tra i due brand ha dato vita a una vera e propria opera d’arte prêt-à-porter, che celebra la creatività colorata e il senso di responsabilità che accomuna Coccinelle e Cracking Art: la nuova Coccinelle Rabbit Bag. “Le opere di Cracking Art sono uniche, colorate, pop e sono state esposte nelle piazze più importanti del mondo - sottolinea Mazziotta -. Abbiamo voluto sigillare questa partnership per celebrare la nostra visione condivisa, un progetto che abbraccia Coccinelle e la sua donna cosmopolita, dinamica, sempre più attenta ai dettagli e alle nuove tendenze. La Coccinelle Rabbit Bag, nuova borsa pret-à-porter, disegnata dagli artisti di Cracking Art x Coccinelle, nelle tre nuance fucsia, arancio e verde, conferma la nostra visione che parla ad un pubblico sempre più giovane, cool e internazionale”.

Il coniglio, da sempre simbolo di nuovi inizi, diventa quindi la chiave d’accesso di Coccinelle al mondo del design, con uno dei soggetti più distintivi del repertorio di Cracking Art che viene reinterpretato in una minaudière che, andando oltre i dettami della tradizionale pelletteria e giocando con forme organiche non più meramente contenitive, unisce il mondo della moda e quello dell’arte.

Non solo colore, il senso di responsabilità condiviso dai due brand - E se il colore, la voglia di giocare e la capacità di stupire sono gli elementi visibili che accomunano i due brand, altrettanto importanti in questo progetto condiviso sono i valori che entrambi sostengono. “Il materiale utilizzato per la realizzazione delle nuove ed esclusive bag in miniatura deriva dalla polverizzazione delle opere non più utilizzabili nelle installazioni di Cracking Art - prosegue Mazziotta -. Coccinelle, partendo da tale miscela, composta al 99% da plastica recuperata, con un lavoro quasi ingegneristico fatto di minuziosa attenzione ai dettagli, dà vita alla Coccinelle Rabbit Bag, un accessorio giocoso, raffinato e nomade realizzato in un numero limitato di pezzi che celebra il senso di responsabilità e i valori condivisi dei due brand. Un piccolo passo verso una sempre più attenta progettazione in chiave responsabile e che vedrà Coccinelle focalizzata sul tema anche per progetti futuri”.

La donna Coccinelle Anche la nuova Coccinelle Rabbit Bar è pensata per la donna Coccinelle, che, come spiega il direttore generale del brand, “è ottimista e chic, ha gusti moderni, ma non sottovaluta l’importanza della qualità di tutto ciò che sceglie. È elegante, spontanea, generosa. È l’incarnazione della spensieratezza e dell'intraprendenza. Per questo motivo Coccinelle dedica a lei un’attenzione particolare esaltandone tutte le qualità anche all’interno della collezione. Le nostre collezioni, disegnate per incarnare la personalità di ogni donna Coccinelle, soddisfano i bisogni e gratificano il senso estetico. Coccinelle non è solo una borsa, ma un contenitore di emozioni”.

Emozioni, qualità, valori e creatività che da sempre Coccinelle cerca di comunicare attraverso le sue campagne pubblicitarie che richiamano l’immagine fresca e internazionale del brand, come quella della Primavera/Estate 2024 che prende il nome di #MYOWNSTORY scattata da Giampaolo Sgura e Anna Dello Russo. “Coccinelle ha conquistato nel tempo una propria identità, carismatica e inconfondibile - conclude Mazziotta -. È riuscita a centrare questo plus decisivo grazie alle sue borse iconiche, dallo stile senza tempo, funzionali, colorate e preziose come solo le creazioni artigianali sanno essere”.