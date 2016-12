Come avere un seno tonico in poche semplici mosse

SPORT PER IL SENO - Nuoto e acquagym aiutano a ottenere un seno più tonico e sodo senza fatica: grazie all'azione dell'acqua il corpo riceve infatti un vero e proprio massaggio in grado di rassodare. Gli stili da preferire? Rana e dorso. Nuotando a rana vengono coinvolte le braccia rafforzando pettorali e muscoli del braccio con dolcezza. Invece, con il dorso impari a tenere le spalle aperte, una postura da tenere a mente perché valorizza la bellezza del seno.



ESERCIZIO QUOTIDIANO - Le fasce muscolari pettorali e dorsali sostengono il seno naturalmente, tuttavia in periodi delicati della vita come la gravidanza o il periodo dopo il parto può esserci bisogno di rassodarlo in modo più specifico. Il fitness, in acqua o in palestra, che sfrutta piccoli pesi ti aiuterà a lavorare sulla tonicità del seno. Se non hai tempo riempi due bottiglie di sabbia e usale come pesi. Sai che anche pulire i vetri aiuta a rassodare il seno? Mentre fai le pulizie prova a contrarre e decontrarre i muscoli in modo volontario, ti aiuterà a diventare più tonica.



SEGRETI DI BELLEZZA - No a diete yo-yo: il primo a farne le spese è il seno, oltre alla pelle che sviluppa smagliature. Bere molta acqua e alimentarsi in modo equilibrato, con una dieta ricca di verdure e frutta, aiuta il benessere. Sotto la doccia appoggia i palmi delle mani uno contro l'altro e spingi: bastano alcune serie ripetute, giorno dopo giorno, per coltivare un'abitudine positiva ottima per la salute del seno. L'ultimo getto? Freddo, freddissimo, per tonificare i tessuti. Per nutrire l'epidermide in profondità usa poi un olio naturale come l'olio di cocco, altamente nutritivo, o germe di grano e rosa mosqueta, capaci di migliorare le smagliature e aiutare la guarigione delle cicatrici.



COME TI SIEDI? - Osserva la tua posizione quando sei seduta a tavola o alla scrivania. Come ripetevano da piccole, avere una buona postura aiuta la salute della schiena, ma è anche una ricetta di bellezza che valorizza il seno. La schiena deve essere dritta e le spalle aperte. Discipline come yoga e pilates possono dare un contributo importante perché grazie a una pratica regolare nel tempo diventerai più consapevole riguardo le posizioni sbagliate che tendi ad assumere. Inoltre potrai potenziare elasticità, flessibilità e armonia.



OGNI GIORNO - La corsa ti mantiene in forma in modo economico e costituisce un esercizio utile per i pettorali. Quando passeggi prova a osservare di più il modo in cui ti muovi. Avere l'abitudine di camminare a testa alta e con le spalle in fuori migliora l'aspetto del seno, ma anche la nostra autostima e come ci sentiamo dentro. Più forti, coraggiose, pronte ad affrontare la vita.