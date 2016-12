Cinque pensieri per migliorare la propria autostima

1 - PUOI FARCELA - Anche quando la strada è in salita e la fatica è tanta, nonostante l'orizzonte possa rannuvolarsi e il futuro apparire difficile, la vita offre sempre una soluzione, tutto sta nel vederla e rimanere flessibili. Sì, puoi farcela: scrivilo su un post-it, ripetilo come una ninnananna e piano piano la tua mente lo imparerà.



2 - TUTTI SBAGLIAMO - Solo chi non agisce non sbaglia. Fare errori significa avere il coraggio di provare, essere in movimento, sfidare la propria paura di sbagliare. Anziché puntare il dito contro i tuoi errori fermati un attimo a pensare quale lezione ti hanno insegnato: questa visione alternativa ti rivelerà quanto sei forte, quanto stai imparando proprio dai tuoi sbagli.



3 - TU SEI TU - Quante volte ti hanno paragonato a qualcuno o detto che assomigli a qualcun altro? Liberati da questi fantasmi. Noi non siamo i nostri genitori. Non siamo né peggio né meglio rispetto al fratello considerato il genio di famiglia, l'amica bellissima, o il collega di successo. Ogni persona ha una vita differente, un corpo unico e un modo tutto suo per affrontare la vita. Fare confronti è inutile e svilente. Smetti di giudicarti e inizia a sorriderti.



4 - HAI LE RISORSE CHE TI SERVONO - Ciò che ti rende più forte, determinato, pronto al sacrificio non è il risultato finale o l'obiettivo raggiunto, ma l'energia che stai mettendo in quello per cui combatti. In ognuno di noi ci sono grandi risorse di carattere, forza ed energia, tanto a livello fisico quanto sul piano psicologico e spirituale: si tratta semplicemente di imparare a vederle e trovare spazio per le tue abilità.



5 - PUOI SCEGLIERE CIÒ CHE VUOI - La vita è una questione di scelte, non credere a chi ti dice che non puoi fare una certa cosa, puoi sempre scegliere di agire seguendo ciò che ti detta l'autenticità del cuore. È chiaro che ci saranno delle conseguenze, perché ogni azione ha degli effetti. Quando prendi una decisione impara a vedere con chiarezza quale significato avrà per la vita tua e su quella degli altri. Sii sincero con te stesso, cerchiamo ogni soluzione per evitare di deludere gli altri ma non ci chiediamo mai cosa fare per non scontentare noi stessi: è tempo di darti l'attenzione che meriti.