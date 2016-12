I consigli per imparare a valorizzare i tuoi pregi e difetti

Qual è la parte di te che proprio non sopporti? Ognuno di noi ne ha una. Spesso si tratta di un'antipatia profondamente legata a un senso di giudizio. A livello psicologico la convinzione che un certo particolare sia "sbagliato", ovvero non vada bene, contribuisce a mettere un blocco fra la percezione che abbiamo del nostro corpo e il bisogno di sentirci come un tutto armonico.



A lasciarti perplesso di fronte allo specchio possono essere un naso importante, i capelli molto ricci o... super lisci; troppe curve o l'eccessiva magrezza. Hai mai notato quanto spesso si finisca per desiderare caratteristiche semplicemente differenti rispetto quanto donatoci da Madre Natura? Nessuno di noi è uguale a un altro: fare pace con se stessi significa rendersi conto della propria diversità e della perfetta imperfezione che caratterizza ogni essere umano.



Organizza un pomeriggio con le amiche più fidate in cui fare shopping o mettere a disposizione una all'altra il guardaroba. Vedersi dall'esterno attraverso lo sguardo di una persona cara può aiutare a modificare la visione che abbiamo di noi stessi: chiedi al gruppo di dirti almeno tre caratteristiche che amano in te. Qualche volta sono proprio i nostri difetti ciò che gli altri hanno notato e amato in noi.



Il look giusto può cambiare radicalmente l'immagine di una persona. Punta sui colori che accendono la tua pelle o i tuoi tratti somatici, e gioca con gli accessori. Chi ha detto che gli occhiali si devono nascondere? Con una montatura appariscente si può giocare sull'effetto contrario e creare uno stile originale, tutto tuo. Ritaglia momenti da dedicare alla tua bellezza durante la quotidianità: uno scrub o un nuovo taglio di capelli portano una ventata di buon umore e stimolano il bisogno di coccolarci.



I commenti negativi dei compagni di scuola o della famiglia sono armi potenti in grado di ferire, ma ora non sei più un bambino spaurito: puoi decidere di prendere in mano la tua vita. Il processo di accettazione inizia solo quando smettiamo di giudicarci troppo. Lasciati andare, non c'è niente di sbagliato in te, così come in nessun altro. Quando ti giudichi uccidi la sensibilità del bambino che è rimasto dentro di te: siamo ancora piccoli nel profondo e in fondo desideriamo solo essere amati per ciò che siamo.