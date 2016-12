Parti dal cambio di guardaroba per rinnovare le tue abitudini

Il cambio di stagione rappresenta un momento di importanza centrale, sia per l'equilibrio psicofisico, sia a livello simbolico. In primavera si riattiva il metabolismo ma può succedere che ci si senta stanchi e apatici, con l'epidermide spenta e opaca a causa del tempo invernale, quando l'attività fisica spesso è ridotta e si finisce per cedere a calorie e pigrizia.



Per ripartire con le abitudini giuste inizia dal guardaroba. Prima di tutto svuota l'armadio: coglierai l'occasione per pulire a fondo cassetti e scaffali. Sul pavimento crea mucchi di indumenti separati per materiale e colore. Prima di riporre i vestiti potrai effettuare un ciclo di lavaggio veloce, anche a bassa temperatura sarà sufficiente a sciacquare cappotti e maglioni che lo consentono; ricorda che la lana va lavata esclusivamente in acqua fredda.



Hai ancora quel vestito acquistato da anni, ancora nuovo, che non metti mai? Buttalo. O in alternativa regalalo a un'amica a cui possa andare bene. Certe volte ci si innamora di vestiti meravigliosi... che non è affatto detto stiano bene su di noi. Ognuno ha un corpo differente: spesso non facciamo altro che combattere contro di lui, per una vita intera, senza trascorrere almeno un attimo con la volontà di guardarlo per ciò che è veramente, con le sue forme e le caratteristiche che lo rendono unico rispetto tutto il resto del mondo.



Fatti aiutare dalle amiche: fare gruppo può aiutare a vedere ciò che prima non si notava e scoprire una bellezza nuova attraverso un atteggiamento non giudicante, bensì teso a individuare in ognuna le caratteristiche che la rendono unica e speciale. Possiamo stabilire una relazione più autentica con il nostro corpo solo quando lasciamo andare i giudizi, le aspettative, il peso del sentirsi inadeguate.



Scegli ciò che ti fa sentire sexy. Sperimenta tessuti diversi e senti l'impalpabile sensazione che danno a livello epidermico: un vestito che ti fa sentire bella può aiutarti a partire con più carica durante una giornata speciale, ma è anche un piccolo piacere da sapersi donare ogni giorno. Aumenterà la vicinanza e la connessione con il tuo corpo.



Hai qualche chilo in più? Evita indumenti che strizzano: decisamente meglio capi morbidi, che lasciano la pelle libera di respirare e non diventano una tortura a fine giornata. Anche a livello visivo un vestito che cade in modo morbido aiuta a slanciare la figura, senza l'antipatico effetto salame. Quali sono i colori che riescono a far risplendere il tuo incarnato? Crea una tavolozza di sfumature con cui giocare: con gli abbinamenti giusti ti bastano pochi capi per valorizzare la tua figura e avere accostamenti utili da sfruttare ogni giorno. Attraverso il guardaroba e il modo in cui ti vesti è possibile scoprire una risorsa in te grazie a cui trovare forza, energia, fascino.