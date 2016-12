Come superare la stanchezza e lavorare bene anche in estate

SÌ ALLA POSITIVITÀ - Se la voglia di ferie si fa sentire, ma il calendario prevede ancora giorni da trascorrere al lavoro... è ora di stringere i denti. Puoi farcela. Innanzitutto orienta il pensiero positivamente: ti aiuterà a trovare più motivazione e dare energia alla parte di te che desidera essere attiva. Il primo alleato per il benessere quotidiano? Magnesio: ne basta un cucchiaino da caffé sciolto in acqua tiepida e assunto regolarmente. Il magnesio aiuta il rilassamento del sistema nervoso, contribuisce alla regolazione del sonno e aumenta l'energia migliorando il buon umore.



LEGGEREZZA A TAVOLA - Quando l'alimentazione è corretta l'organismo lavora meglio. Coccolati, ma solo con cibi scelti con qualità, che aiutino l'idratazione e il gusto senza appesantire. Pasti eccessivamente pesanti rischiano di aumentare sonnolenza e lentezza. Sfrutta l'estate per curare (o ritrovare!) una buona forma fisica, avrai un corpo più scattante e migliorerai l'autostima. L'acquisto strategico? Una borraccia da tenere in borsa per bere il più possibile. L'acqua aiuta a combattere il mal di testa e fa sentire meno stanchi e spossati.



MENÙ FRESCO E VELOCE - Prepara farro, riso integrale o grano saraceno da condire con un filo d'olio extravergine e tante verdure a cubetti, poi metti in frigo: ecco un piatto fresco, veloce e sano per la pausa pranzo o la cena. Per merenda scegli frullati, centrifugati di verdura o, ogni tanto, un sorbetto. I frullati aiutano l'idratazione: grazie al contenuto di vitamine e sali minerali costituiscono una vera e propria scossa d'energia. A cena? Pesce alla griglia o al forno e insalata con lattuga e pomodori che aiutano l'abbronzatura e combattono i radicali liberi.



ASCOLTA IL TUO CORPO - Più smettiamo di ascoltare le necessità del corpo, maggiore è il rischio di incorrere in piccoli malanni e guai: questo succede con maggior frequenza proprio durante i periodi in cui la stanchezza è tanta e le difese immunitarie si abbassano. Combatti questa tendenza. Se sei costretto a perdere ore di sonno in alzatacce e notti in bianco fai in modo di ritagliare, durante la giornata, piccole pause. Bastano dieci minuti per sgranchire il corpo e liberare la mente. Apri la finestra, oppure esci all'aria aperta: respirare profondamente e sapersi regalare brevi momenti per qualcosa che amiamo aiuta a sentirci più carichi di energia.



EFFETTO RELAX - Stare all'aria aperta rivitalizza l'organismo, stimola la circolazione e aiuta a eliminare le tossine. Scegli le ore più fresche o la sera e concediti una passeggiata rilassante, soprattutto se trascorri lunghe ore seduto. L'olio essenziale di rosmarino aiuta a ritrovare la concentrazione, ma attenzione: è l'ideale se soffri di pressione bassa ma è sconsigliato agli ipertesi. In alternativa prova l'olio essenziale di limone, da non usare mai prima dell'esposizione al sole perché fotosensibilizzante. Mandarino, limone e menta hanno profumi vivaci, che aiutano a svegliare la mente, favorendo buon umore e concentrazione. Ti senti stanco, ma devi terminare un lavoro? Una doccia tiepida ha un effetto idratante e rigenerante: uno scrub con sale fino e un massaggio con un olio naturale stimoleranno l'epidermide, contribuendo alla tua energia con una coccola di autentico benessere.