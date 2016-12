Depressione da rientro? Curala con il sesso

Gli effetti benefici delle vacanze possono annullarsi in un istante quando il ritorno alla vita quotidiana diventa pesante e difficile. I metodi per scongiurarlo? Prova con il sesso ! Il segreto per affrontare felicemente il rientro è continuare a creare uno spazio di libertà e spensieratezza, in cui poter dare voce alle nostre passioni vivendo insieme al partner il tempo libero che spesso finiamo per negarci durante la routine . Evita di affollare la giornata con un impegno dopo l'altro e invece di piombare di nuovo nei soliti ritmi trova una modalità alternativa con cui ritrovare il piacere .

LO STUDIO - Il sesso scatena una scarica di endorfine e costituisce una vera e propria terapia del benessere in grado di combattere ansia e stress. Secondo i ricercatori della State University di New York pratiche come il sesso orale influirebbero positivamente, sia sul fisico che sull'umore, tanto da migliorare l'intimità di coppia.



I BENEFICI - Praticare attività sessuale con regolarità può aiutare a ridurre i problemi di ansia e abbassare lo stress. Come evidenziato da diversi studi, baciarsi e abbracciarsi aumenta la produzione di serotonina e ossitocina, ormone coinvolto nei legami sociali. Da un'indagine effettuata presso l'Università di San Diego in California è emerso che le risposte fisiche piacevoli svolgono un ruolo fondamentale nel nostro benessere, migliorando lo stato fisico e psicologico.



CREA SPAZIO - Elenca mentalmente tutto ciò che durante l'estate ti ha fatto stare bene e provare felicità. Non rinunciare a questi benefici durante il resto dell'anno: con la giusta organizzazione è possibile continuare ad avere momenti per sé. Il tempo libero da dedicare alle proprie passioni è fondamentale per sfogare le emozioni represse, sentirsi gratificati e incontrare il partner con meno aspettative, più spensieratezza. La prima cosa da fare è pensare a cosa puoi rinunciare per realizzare il tuo obiettivo; spesso pretendiamo molto (troppo!) da noi stessi. Impara a essere meno perfezionista e punta su quello che ti dà piacere, è un'ottima strategia. Forse la casa non sarà sempre perfetta, ma indubbiamente ne guadagnerete entrambi in felicità.



OGNI SETTIMANA - Il senso di libertà delle ferie è strettamente connesso alla possibilità di vivere la giornata secondo i nostri ritmi. Bisogna ammettere che il rientro ha in sé una componente inevitabilmente legata al senso del dovere, tuttavia se tieni alla serenità tua e della coppia punta sui momenti belli da condividere insieme. Prendi l'impegno di dedicare almeno una sera alla settimana solo a voi due: spegni il telefono, abbassa le luci e... qualsiasi cosa è lecita, purché ci sia il contatto di pelle.



IMPARA A FUGGIRE - Ogni tanto abbiamo tutti bisogno di una fuga. I benefici del viaggio sono tanti, perché spostarsi aiuta a staccare dalla routine, apre la mente, dona nuovi stimola e ispirazioni, permette di ritagliarsi un momento di piacere al di fuori dai soliti schemi. Viaggiare è mettere il naso fuori dalla porta di casa e annusare il mondo intorno a noi: ti basta un pomeriggio libero al fiume con il tuo lui, una passeggiata in un quartiere mai visto, una mostra o un weekend nella natura per riscoprire l'immensa bellezza e il dono di stare insieme, condividendo il tempo, le emozioni e tanti momenti intimi diversi dal solito.