Trova il tempo e investilo per ciò che ami

INIZIA A SPERIMENTARE - È facile che, piano piano, la routine ci inglobi e lentamente scompaiano le piccole cose che durante l'adolescenza avevano fatto parte della nostra felicità. Certamente nell'età adulta il tempo è drasticamente meno, bisogna ammetterlo. Tuttavia, è possibile usare i momenti liberi (seppur rari!) per trovare nuovi stimoli e ispirazioni in grado di ampliare il tuo orizzonte di felicità. Molte persone non hanno un hobby. Prova una lezione di pittura, oppure di danza africana o semplicemente corri in un negozio di modellismo a comprare quel veliero che ti aveva emozionato in vetrina: i nuovi interessi nascono quando iniziamo a non rimandare le occasioni.



ESPLORA IL POSTO IN CUI VIVI - Conosci davvero il luogo dove vivi? Spesso proprio i luoghi dove abitiamo sono quelli che conosciamo meno. Gioca a fare il turista: controlla su internet i posti interessanti vicini a te, visita i musei cittadini, prova a perderti in un quartiere che non conosci. Scoprire nuovi tasselli dei soliti luoghi potrebbe sorprenderti, perché con tutta probabilità scoprirai cose che non sapevi. Ovunque è possibile trovare laboratori o appuntamenti gratuiti a cui prendere parte: un'ottima occasione per partecipare a nuove attività.



CAMBIA LA ROUTINE - La vita da pendolare è faticosa, ma possiede un vantaggio perché ti consente di vivere su due livelli e conoscere due realtà differenti. Ci avevi mai pensato? Per una volta scegli un treno con una partenza posticipata, anche solo di un'ora e mezzo: trova tempo per un aperitivo con i colleghi oppure per fare una passeggiata alla scoperta della città. Spesso l'unica direzione che conosciamo è il percorso casa-lavoro. Un motivo in più per prendere un treno lontano dalla folla dell'orario di punta e creare un legame nuovo con la città in cui lavori.



COSA GUARDI? - Se cammini sempre di fretta, perso nei tuoi pensieri, è ora di cambiare. Un atteggiamento più curioso e aperto verso ciò che succede intorno moltiplica gli stimoli, nasconde imprevisti divertenti, aiuta a essere propositivi. La regola quotidiana? Usa la pausa caffè al bar per sfogliare il quotidiano e scegli fra le pagine di eventi e cultura un concerto, un film o un appuntamento capace di stuzzicare il tuo entusiasmo. Imparare a regalarci occasioni quotidiane attiva l'entusiasmo, è un esercizio di felicità in grado di combattere invecchiamento e stress.