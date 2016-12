Le ispirazioni per una routine felice in coppia

07:00 - Esiste una routine di coppia positiva? Se la parola routine ti fa storcere il naso è tempo di ricrederti. Quando sappiamo utilizzare il tempo della quotidianità con intelligenza, il tran tran giornaliero può rivelarsi ricco di spunti costruttivi. Il segreto è avere il coraggio di puntare su spazi di autonomia in cui dedicarsi a ciò che si ama e non dimenticare mai di condividere con l'altro ciò che si vive.

COSA TI METTE IL SORRISO? - L'esperienza quotidiana di coppia dimostra che è impossibile stare bene con un'altra persona se prima non accettiamo di dare spazio a noi stessi. Ritaglia momenti per te e inizia a chiederti che cosa accende davvero il tuo entusiasmo. Sperimentare nuove aree di interesse, un hobby o un'attività darà una scossa benefica all'autostima e ti aiuterà a sviluppare più autonomia, voglia di metterti alla prova e curiosità positiva.



QUALITÀ DELLA VITA - Condividere con il partner il proprio orizzonte e gli obiettivi che si ritengono importanti è fondamentale per costruire una vita insieme. Avete parlato dei vostri bisogni reciproci? Capire cosa desideriamo dalla vita non è affatto scontato, anzi richiede presenza e attenzione. Ogni giorno ci evolviamo trasformando noi stessi in persone nuove, per questo desideri, obiettivi e progetti cambiano continuamente: non smettete di chiedervi a che punto siete e cosa volete.



IMPARA A CONDIVIDERE - La condivisione è un ingrediente fondamentale nella ricetta per una storia di coppia felice, perché essere accessibili a vicenda uno per l'altro rafforza l'intimità e alimenta il legame che vi unisce. Crea ogni giorno uno spazio di condivisione in cui raccontarvi la giornata, affrontare insieme le preoccupazioni, vivere le emozioni senza reprimerle, fare le cose fianco a fianco.



HOBBY A DUE - Il giardinaggio, così come fare l'orto o semplicemente occuparsi delle piante di casa, è un hobby perfetto per lavorare insieme ognuno concentrato su un'area specifica ma fianco a fianco. Avere un progetto comune, che sia un figlio o la passione per il bricolage, è il cemento in grado di unire e rendere più salda una coppia, ecco perché è importante nutrire le attività e i momenti che ci permettono di essere felici insieme costruendo un orizzonte comune.



UN CAFFÈ E UN BACIO - Secondo alcuni studi il bacio della buona notte è una consuetudine in calo. Al contrario un'indagine condotta per il Wall Street Journal ha dimostrato che dormire insieme al partner abbassa i livelli di cortisolo, direttamente implicato nei livelli di stress, e aumenta il benessere oltre che l'intimità con il partner attraverso il contatto e la presenza. Non dimenticare l'importanza di un abbraccio e ricorda che sono le piccole dolcezze a fare della routine un luogo di crescita in cui sentirsi liberi di vivere la vita a due con passione, curiosità, voglia di esplorare il mondo insieme.