Scopri i benefici del bacio

TERAPIA BENESSERE - Un bacio consente di bruciare dalle 3 alle 13 calorie. Il cuore pompa sangue e grazie all'aumento della produzione di saliva diminuisce l'azione dei batteri responsabili della carie. Secondo uno studio effettuato presso l'ospedale Satou di Osaka in Giappone, i batteri che circolano in un bacio stimolano la produzione di anticorpi, le difese immunitarie così aumentano, ma attenzione: perché sia efficace la terapia c'è bisogno di tanti baci!



GINNASTICA PER IL CORPO - Baciare è un lifting naturale, perché aziona fino a 34 muscoli: il viso si rilassa e distende, l'epidermide appare più luminosa e tonica. Durante un bacio il corpo rilascia ossitocina: questo ormone, presente anche durante il parto, possiede un ruolo fondamentale nella gestione del dolore. A causa dell'effetto vasodilatatore baciare aiuta a combattere i dolori mestruali: i baci allenano il cuore, hanno effetti benefici per la circolazione e sono antidepressivi.



IL BACIO DEL BUON GIORNO - Un team di ricerca tedesco ha analizzato le abitudini di un campione di coppie. Il risultato? Baciarsi prima di andare a lavoro ha effetti positivi per l'autostima. Un'indagine effettuata presso il College Lafayette, in Pennsilvanya, ha dimostrato che baciare contribuisce a migliorare l'umore. Un bacio aiuta a combattere ansia, stress e ritrovare la fiducia perché baciare ed essere baciati è abbandonarsi all'altro senza paura, sentire la magia del cuore che batte più forte, allontanare la mente, almeno per un attimo, da ogni preoccupazione.



CURA ANTISTRESS - Sai che il bacio alla francese ha un effetto antistress? Grazie ai neurotrasmettitori l'organismo è attraversato da una vera e propria scossa di piacere capace di apportare benessere sul piano fisico e mentale. L'aumento delle endorfine nel sangue produce un effetto analgesico in grado di abbassare la sensibilità al dolore. Recenti studi condotti presso l'Università La Sapienza di Roma hanno dimostrato che baciare aiuta a ridurre il mal di testa, che diventa più sopportabile.



QUANTO BACI? - Da alcuni studi è emerso che il 66% delle donne e il 59% degli uomini non continuerebbe una relazione nel caso in cui il primo bacio fosse deludente. Baciare mette in relazione con l'altro e stabilisce un livello profondo di intimità. Un bacio è un contatto primordiale che rievoca l'infanzia e il legame con chi ci ha accudito. Non esiste un unico tipo di bacio: ci sono quelli teneri, i passionali, i baci che sfiorano la pelle con dolcezza e quelli che aprono il cuore. Da adulti accade di frequente che non ci si permetta più di esprimere le proprie emozioni con la stessa libertà dell'infanzia. Inverti la tendenza. Ora hai un motivo in più per riempire di baci chi ami e lasciarti andare a questo gesto antico, una vera e propria cura per il corpo e l'anima.