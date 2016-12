Cinque occasioni per una fuga hot

FRA LE ONDE - L'acqua non è fatta solo per nuotare: usa questo elemento per ritrovare intimità con il corpo del partner. Stare a galla uno fra le braccia dell'altro, sfiorando la pelle nuda, è rivitalizzante per l'eros. Inoltre, un incontro nell'estrema fluidità che contraddistingue questo elemento costituisce un vero e proprio atto di fiducia. Al largo, oppure sdraiati sul bagnasciuga, godersi la vicinanza del partner con un incontro epidermico segna l'ingresso nella felicità oziosa di un'estate in cui ritrovare prima di tutto il piacere di stare con l'altro.



WEEKEND SENZA META - Avete due giorni liberi? Chiedi al partner di ritagliarsi un po' di tempo e passa all'attacco: ti basta scegliere una meta facilmente raggiungibile senza stress e preparare una valigia... al minimo. In rete troverai molte offerte a prezzi bassi, in cui usufruire di strutture piacevoli, lontane dal traffico metropolitano delle grandi capitali. Un bungalow solitario, la colazione in camera e un weekend lontano dalla routine saranno una boccata di ossigeno per il benessere a due.



LA SIESTA - Le prime ore del pomeriggio costituiscono l'ora perfetta per una fuga. Spesso associamo la siesta al concetto del sonnellino a misura di nonni e bambini. In realtà questo momento è perfetto sia per i genitori con figli, sia per le coppie che hanno voglia di intimità. Goditi l'immobilità e il silenzio totale di queste ore per trovare rifugio insieme al partner in una stanza fresca, dove lasciarvi cullare dalla calma. L'idea? Una doccia in due e tante coccole per riscoprire il corpo con lentezza, dedicando la giusta attenzione alla pelle, da percorrere fra morsi e baci.



POMERIGGIO BENESSERE - Sai che la sauna è ottima anche durante l'estate? Preziosa per la circolazione e la bellezza della pelle, contribuisce all'equilibrio termico. Prenota un pomeriggio in un centro termale, dove sperimentare insieme al partner cascate, i profumi invitanti dell'hammam e un tuffo in piscina. Con un massaggio di coppia il piacere è al massimo e riscoprire la voglia di intimità è più facile.



A CENA FUORI - Cosa ne dici di rompere le regole, almeno per una volta? Andare a cena fuori, al ristorante o da amici, vi permetterà di giocare e ritrovare la malizia attraverso la leggerezza dello scherzo, elemento fondamentale per l'armonia di coppia. Il piedino sotto al tavolo rievoca antiche memorie e funziona ancora perché accende il desiderio nell'altro: un gesto come questo verso il partner abituale si riveste di tenerezza, ironia, voglia di sorridere. Osa: il balcone, il bagno degli ospiti, l'ascensore, anche solo per un bacio furtivo: i piccoli gesti accendono l'eros e rafforzano l'intimità.