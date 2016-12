Cinque consigli per fare l'amore

SMETTI DI PENSARE ALL'ORGASMO - Concentrare il pensiero sull'orgasmo allontana dalla verità delle proprie emozioni. Così facendo, inoltre, rischi di veder svanire il culmine del piacere perché a livello psicologico l'aspettativa crea pressione e peggiora la frustrazione. Quando ti accorgi che ti stai focalizzando su questo pensiero chiediti: "Che cosa sento?". Percepire le sensazioni diverse provenienti dal tuo corpo ti aiuterà a ridare attenzione a ciò che stai provando a livello fisico.



ASCOLTA IL TUO PIACERE - Condividere l'intimità con una persona capace di cercare il proprio piacere incrementa la tensione erotica. Non si tratta di dimenticare le esigenze dell'altro, bensì di iniziare a fare prima di tutto attenzione a ciò che dà piacere a te. Per censure, vergogna e imbarazzo tante persone, fra cui moltissime donne, non sono abituate a toccare il proprio corpo con la voglia di esplorarlo, amarlo e conoscere ciò che contribuisce al proprio benessere. Vivere il corpo come strumento di piacere e guidare il partner può essere l'inizio di una meravigliosa avventura a due.



OCCHI APERTI O CHIUSI? - In amore non ci sono regole, è cosa risaputa. Se sei una persona timida chiudere gli occhi può costituire un modo per lasciarti andare abbandonando l'imbarazzo. Chiedi al partner di bendarti e sperimenta come ti senti fra le sue mani, senza intrusioni da parte della tua parte più razionale. È anche vero però ce nei momenti in cui il desiderio si accende guardarsi negli occhi crea un momento di profonda intimità: mentre lo accarezzi entra nel suo sguardo, sarai irresistibile.



NON IMPORTA DOVE - Secondo una recente ricerca svolta in ambito statunitense il letto è uno dei posti peggiore dove fare sesso. Le location migliori annoverano un fattore di rischio che aiuterebbe la coppia a godere al massimo del momento. Senza arrivare a un rapporto completo, il semplice fatto di scambiarsi una carezza più intensa in un luogo pubblico può sollecitare la voglia di andare oltre: la prossima volta che vi trovate da soli in ascensore cogli l'occasione per un bacio o una carezza maliziosa.



IMPARA A DIVERTIRTI - Il sesso non è un compito in classe con cui guadagnare un bel voto. Smetti di chiederti se stai facendo bene, evita di guardare l'altro analizzando ogni sua espressione. Quando un incontro genera le scintille non c'è bisogno di dire nulla: basta sentire. Se ti accorgi che con la mente sei spesso da un'altra parte ritorna sulle sensazioni che stai percependo nel qui e ora. Ridi insieme al partner e imparerai a vivere il sesso con meno apprensione e più felicità.