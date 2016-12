I gesti erotici che piacciono agli uomini

Si capisce subito quando un incontro è speciale: la tensione sale alle stelle e all'adrenalina si alterna un profondo senso di abbandono . La capacità di perdere il controllo è fondamentale non solo per la felicità a due, quanto per raggiungere il piacere che ti spetta. Non è possibile essere in profonda empatia con l'altro fino a quando non si è pronti per il proprio piacere: nell'abbandono del controllo si trova la chiave per liberare la mente e vivere l'emozione di un corpo libero e vivo. L'ingrediente magico? Lo sguardo , perché è il segnale del desiderio, annulla le distanze e accende l'alchimia.

STUZZICA IL PIACERE - L'amore è un aperitivo da gustare con calma. Allenati a percepire ogni sensazione e gioca a solleticare la sua curiosità facendo attenzione a non affrettare i tempi. Più il piacere diventa intenso più sarà coinvolgente, nel frattempo dedicati al suo corpo. Spesso guardiamo e tocchiamo l'altro solo nei punti cosiddetti erogeni ma in realtà ogni centimetro di pelle può scatenare un'intrigante tempesta di sensazioni, basta sollecitarla con tenerezza, grinta e seduzione.



USA I SENSI - Parti dai piedi e arriva fino alla testa senza dimenticare la pelle delicatissima dell'interno coscia e del collo, dove ogni sensazione si amplifica. Ogni parte del tuo e del suo corpo può essere uno strumento di piacere, ricordalo sempre. Sono moltissimi gli uomini che amano i massaggi alla testa: muoversi con dolcezza sul cuoio capelluto, fino alla fronte e al viso, allenta le tensioni e contribuisce a un rilassamento profondo e immediato.



IL POTERE DELLO SGUARDO - Attenzione a non perdere mai il contatto visivo. Durante una situazione di particolare vicinanza e sintonia, la scintilla dell'eros si accende quando lei non smette di guardare il partner e cercare il suo sguardo. Guardare chi abbiamo di fronte negli occhi è un messaggio potente il cui significato è chiaro e diretto, anche senza parole: “Ti desidero e sono qui presente insieme a te perché ti voglio”. Se vuoi puoi anche dare voce alle tue sensazioni, in amore nulla è proibito fino a quando si rispetta l'altro: parole sussurrate, grida o (per chi se la sente!) parolacce possono accendere di malizia la situazione.



LASCIATI ANDARE - Una donna che si lascia andare al flusso dell'incontro ha un potenziale erotico ad alta tensione: questo risulta incredibilmente sensuale per un uomo. Il motivo è semplice: a chi è al tuo fianco non interessano minimamente i dettagli estetici, la cellulite o il rotolino per cui tu ti danni ogni giorno di fronte allo specchio; se ti ha scelto significa che vede la bellezza che è in te. Accade spesso di lasciarsi prendere dall'insicurezza, ma essere belle significa conquistare la consapevolezza del proprio fascino. Siamo ciò che siamo anche grazie ai nostri difetti.



ASCOLTA IL SUO CORPO - Seguire il flusso, perdere il controllo, cercare il proprio piacere incontrando l'altro in un vortice di sensazioni può rendere un incontro un'esperienza di fusione indimenticabile. Ascolta chi hai di fronte. Spesso i gesti che facciamo sono quelli che vorremmo ricevere: tienilo ben presente e non smettere di cercare ciò che dà piacere a entrambi. Perché stare fra le lenzuola con il partner non è un test o una questione di tecniche: la felicità a due può accadere solo quando ci sentiamo pronti per il piacere e abbiamo voglia di condividerlo con l'altro, senza filtri, nella più totale libertà d'espressione.