Le ispirazioni per svegliare la mente e ritrovare la felicità in vacanza

STACCA DAL QUOTIDIANO - Le ferie sono finalmente iniziate? Disconnettersi dalla solita routine è fondamentale per ritrovare l'armonia rispetto al proprio ritmo interno. Non importa se sei in partenza per le vacanze o se rimarrai a casa: la vera questione è scoprire un modo diverso per affrontare la giornata. Anche se trascorrerai le ferie a casa, dopo aver pagato le bollette in scadenza e terminato le ultime commissioni, prepara un foglio o una mail per il ritorno al lavoro dove annotare le cose da fare a settembre. In questo modo, una volta eliminate scadenze e commissioni, potrai allontanare il pensiero delle cose da fare per essere pienamente nel qui e ora.



CREA UNA NUOVA ROUTINE - Il caffè al bar e il quotidiano da leggere con calma, la passeggiata della mattina o al tramonto, andare a nuotare oppure al parco a correre: qual è il tuo rito benessere? Gioca a sperimentare e scoprire le attività che contribuiscono al tuo buon umore. L'ispirazione nasce là dove ci permettiamo di seguire la nostra curiosità. Alcune di queste attività potrebbero restare tue anche al ritorno a casa e costituire un rifugio mentale dove ritrovare concentrazione e serenità.



VIAGGIA NEI SENSI - A causa delle temperature più alte, odori e profumi diventano più intensi. Durante la bella stagione la natura si riveste di colori e sfumature: come dimostrato da numerose indagini scientifiche la vicinanza a un ambiente naturale aiuta a ritrovare energia e carica mentale. Vai alla scoperta del territorio che ti circonda; un semplice pomeriggio al fiume o una pausa pranzo al parco possono rivelarti piccoli attimi di magia. Usa i cinque sensi per riscoprire un rapporto diverso con il corpo e il mondo intorno a te: nutrirsi diventa un atto di bellezza quando riscopriamo il gusto per il cibo con consapevolezza.



DA EVITARE - Abbassa la suoneria del telefono ed evita di guardare ogni attimo mail o notifiche. Se puoi è un'ottima idea spegnere cellulari e smartphone durante i giorni di vacanza: puoi accenderli per un'ora o due al giorno, in modo da rispondere a madri e suocere apprensive, per il resto cerca di aumentare la disconnessione a beneficio del tuo silenzio interiore. Social? No, grazie. A meno che tu non lo debba fare per lavoro prova a staccarti dal concetto di dover condividere ogni attimo della tua vita privata. Trova energia nella musica e nella cultura, in un hobby come il giardinaggio, o nello sport: la vera connessione è dentro di te, con ciò che fa scattare la tua ispirazione.



ALLENA IL CERVELLO - Una dieta semplice e naturale aiuta a mantenere la mente vigile e scattante: porta in tavola tante verdure, olio extravergine d'oliva, frutta e cereali integrali. Attenzione a fritture, burro e margarina, salse e cibi elaborati: è l'eccesso ciò che fa male. La moderazione, nel cibo e come stile di vita, aiuta a ritrovare un equilibrio fra bisogni e piacere del gusto. Tieni sul comodino le parole crociate e non smettere di farti domande, avere il coraggio di seguire ciò che ti incuriosisce e scoprire gli hobby che ti mettono il sorriso è importante. Il vero rebus è la vita stessa, ecco perché risvegliare la mente, rimanere all'erta con tutti i nostri sensi e godere del piacere del tempo libero costituiscono un'ispirazione in grado di aumentare la tua felicità, giorno dopo giorno.