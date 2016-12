Come sfruttare il weekend per essere più felici

NON RINCORRERE IL TEMPO - Chi non ricorda il correre affannato del coniglio bianco di Lewis Carroll in eterno ritardo? Molti di noi assomigliano a Bianconiglio: teniamo sempre l'orologio sott'occhio e non perdiamo di vista il tempo, ma soprattutto siamo caratterizzati da un senso di affanno che trasforma ogni azione in un disperato correre verso obiettivi tragicamente sfuggenti. Per interrompere questa catena smetti di correre e ritrova ciò che ti dà piacere.



I TUOI RITMI - Non sempre è facile riscoprire la propria attitudine verso le cose, ma, almeno durante il weekend, è importante sincronizzarsi di nuovo sui propri ritmi. Togli l'orologio e lasciati guidare semplicemente dalle tue sensazioni: questo facile esercizio può diventare un'abitudine positiva che ti aiuterà a riscoprire l'istinto verso ciò che ti ispira e incuriosisce. Abbassa la suoneria del cellulare e almeno per un giorno evita di tenere sotto controllo ogni notifica. Imparare a rilassarsi è un processo lento che coinvolge il corpo quanto la mente. Per stimolare la calma è importante dimenticare il senso di controllo e avere il coraggio di abbandonarsi all'emozione del momento.



RESPIRA - Inizia la giornata con calma, senza sveglia. Non importa l'ora: quando il corpo ha bisogno di riposare accade di dormire qualche ora in più, altrimenti, pur con gli stessi orari, a fare la differenza è il senso di tranquillità con cui fare le cose. Per colazione prepara un piccolo pasto nutriente oppure regalati una brioche fuori, da gustare con calma fra giornali da leggere e caffè. Durante il weekend abbiamo bisogno di curare il corpo e nutrirci con le piccole cose in grado di aumentare il nostro quoziente di felicità.



RICARICA LE BATTERIE - Cosa ne dici di una passeggiata? Come testimoniato da diversi studi, la natura possiede un profondo impatto positivo sull'essere umano. Camminare fra gli alberi è una meditazione in movimento in grado di arricchire la tua giornata: se ami lo sport ecco l'occasione giusta per pattinare o iniziare a correre. Una mattina libera per una nuotata, in piscina o al mare, costituisce un momento importante per il benessere del corpo, ottimo anche per combattere lo stress.



CURA LA TUA ISPIRAZIONE - Ogni persona dovrebbe coltivare un hobby perché le attività che svolgiamo gratuitamente, per noi stessi, sono il sale della vita, ci emozionano e costituiscono una scossa benefica capace di riattivare la curiosità verso l'esistenza. Ballare, scoprire luoghi mai visti prima, visitare mostre, leggere, fare bricolage e giardinaggio sono solo alcune delle attività con cui cimentarsi nelle ore di tempo libero. Gioca a sperimentare attività mai provate prima.



LA NOIA È POSITIVA - Nella vita quotidiana si tende a occupare ogni momento con il lavoro, gli impegni familiari oppure lo sport e i corsi che reputiamo interessanti. Ci comportiamo nello stesso modo con noi stessi e con i bambini, finendo per riempire, lentamente, ogni tassello disponibile. In realtà la noia, che spesso viene giudicata negativamente, è uno spazio creativo perché rappresenta un vuoto in cui lasciar correre liberi i pensieri: uno stato emotivo senza briglie in cui può accadere qualcosa di nuovo. Cogli l'occasione del weekend per liberarti dall'ansia di dover inventare una vita piena di obiettivi e cose interessanti da fare. Nell'assenza di ogni traguardo riscoprirai il gusto del vagabondare senza meta e la bellezza di momenti di pace in cui nulla accade, ma ogni attimo diviene speciale.