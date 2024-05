Onu, primo ok alla risoluzione sull'ingresso della Palestina: Italia astenuta | Israele: "Così aprite le Nazioni Unite ai nazisti moderni"

Dopo il veto già espresso di recente, la delegazione statunitense ha chiarito che l'Autorità Palestinese non soddisfa i criteri per l'adesione alle Nazioni Unite e che la risoluzione non risolve le preoccupazioni precedentemente sollevate sull'adesione. Gli Usa preferirebbero dunque che lo Stato nascesse da un negoziato con Israele.

La Palestina all'Onu: "Votare per noi è un investimento per la pace"

"Vogliamo pace e libertà, la nostra bandiera vola alta in Palestina, nel mondo e persino fuori dal campus della Columbia University a New York", aveva detto l'ambasciatore palestinese all'Onu Ryad Mansour prima del voto in Assemblea Generale. "È diventata un simbolo di chi crede nella libertà. Potete decidere di stare con la pace, con il diritto di una nazione di vivere in libertà, oppure potete decidere di stare ai margini della storia. Colonizzazione e occupazione non sono il nostro destino, ci sono stati imposti", ha aggiunto, sottolineando che "votare per l'esistenza della Palestina non è contro nessuno stato, ma è un investimento nella pace. Votare sì alla risoluzione che riconosce la nostra esistenza è la cosa giusta da fare".