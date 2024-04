Noleggio lungo termine: un mercato in crescita continua

Una soluzione che sta sovvertendo le tradizionali dinamiche di mercato, come quella della proprietà privata dato che alla scadenza del contratto, che può andare dai 24 ai 60 mesi, si consegna la vettura e che non coinvolge solo le aziende ma sempre di più anche i privati.

Inoltre, includendo anche l’RC auto, altre assicurazioni generalmente annoverate tra le garanzie opzionali e la manutenzione ordinaria (tagliando) e straordinaria, il noleggio a lungo termine si avvicina sempre più ad un concetto di auto in abbonamento.

Vantaggi del noleggio lungo termine Come scopriamo visionando il catalogo disponibile sul sito Facile.it, le offerte di auto a noleggio lungo termine evitano il pagamento di un importo che per molti utenti sarebbe difficile da pagare, grazie ad un canone mensile che varia a seconda della durata e dal versamento di un anticipo e include i costi di assicurazione e di gestione.

Un altro vantaggio del noleggio dell’auto a lungo termine è la disponibilità della vettura: al momento infatti per l'acquisto tradizionale di un'auto i tempi di attesa sono molto lunghi mentre scegliendo il NLT questi sono molto più brevi. Inoltre, alcuni modelli sono anche in consegna veloce.

Noleggio lungo termine per fasce di prezzo Il noleggio lungo termine mette a disposizione una vasta varietà di modelli di tutte le fasce di prezzo. Infatti, secondo i dati Dataforce, nel 2023 l'auto più noleggiata è stata la Fiat Panda che, a seconda della versione, ha un canone mensile inferiore ai 170 euro fino a un massimo di 330 euro se non si versa alcun anticipo. Rimanendo su questa fascia di prezzo, si possono trovare altri modelli della famiglia Fiat, come la più spaziosa Stilo, la trendy 500 anche nella versione 500X e la elettrica 600.

Nella fascia di prezzo intermedia, tra i 300 e i 600 euro mensili di canone, è possibile scegliere tra diverse vetture: per esempio una famiglia può guardare con interessa alla capiente Skoda Superb SW o alla Toyota Rav4, mentre un automobilista più giovane può scegliere tra la Ford Focus o la Opela Astra.

Chi cerca un'auto su una fascia di prezzo più alta, per esempio nella forbice dai 600 euro in su, potrà trovare suv di alta gamma come la BMW X3, la Volvo XC-60 e la Maserati Grecale.

Il lancio delle auto elettriche A proposito di auto elettriche, il noleggio a lungo termine ha favorito il diffondersi di questa alimentazione. La differenza di costo con i modelli termici è un freno all'acquisto tradizionale, ma diventano più appetibili con il pagamento di un canone mensile.

Per esempio, rispetto al 2022, nel 2023 i noleggi di vetture full hybrid (HEV e MHEV, che non richiedono la ricarica alla presa di corrente) sono cresciute del 29,53%, le ibride plug-in (PHEV) del 2,8% e le elettriche (BEV) di oltre il 35%.

Chi è interessato al noleggio di un'auto elettrica potrà scegliere tra la nuovissima Citroen E-C3, la Mini Countryman oppure la Tesla Model 3.