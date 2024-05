Balcone: cinque piccoli trucchi per goderselo intensamente

Nella bella stagione lo spazio outdoor diventa protagonista: scopri come decorarlo al meglio per viverlo appieno in ogni momento

D'altra parte, con un po' di furbizia e qualche semplice trucchetto, anche con un budget limitatissimo si possono ottenere risultati di tutto rispetto. Perfino lo sforzo richiesto non è poi gran cosa: la semplicità dell'allestimento aiuta anche in termini di fatica che si deve fare per ottenere quello che si desidera per trascorrere un po' di tempo en plein air, tanto di giorno come di sera.

Un balcone da far invidia? Non necessariamente, basta che sia confortevole e attraente al punto giusto per potersi concedere momenti piacevoli all'aria aperta.

1 - RILASSATI SU UN'AMACA il lusso vero? Dondolarsi su un'amaca! Oggi le amache si trovano in tutti i negozi, da quelli specializzati in articoli per il campeggio a quelli più sofisticati per l'arredo di casa. Elemento dal sapore etnico, evoca immediatamente una sensazione di relax e di quiete. Perfetta tanto sul balcone, quanto nel soggiorno, dato che ormai le ultime tendenze di design vogliono ambienti senza soluzione di continuità tra esterno e interno, l'amaca sa interpretare al meglio l'esigenza di dedicarsi totalmente a se stessi. Se non fosse possibile appenderla tra i muri di casa, sì anche alle amache con supporto, ideali da sistemare ovunque ci sia un piccolo spazio, perfino in uno spazio minuscolo.

2 - CIRCONDATI DI PIANTE il verde domestico è un autentico toccasana per potersi svagare, liberare la testa dai troppi pensieri, rigenerare i polmoni (per quanto possibile!) e godere di un po' di frescura quando le temperature si fanno bollenti. Per favorire la privacy, e limitare il lavoro di rinvaso e cura delle amiche verdi, meglio puntare su fioriere ampie capaci anche di costituire una sorta di delimitazione di spazi. Perfette le siepi in bambù, vanno benissimo anche i rampicanti, specie quelli che richiedono una manutenzione limitata, come il gelsomino, o che regalano aromi e colori favolosi, come le rose o le clematidi.

3 - ARREDA CON SEDIE E TAVOLINO scegliere sedie e tavolino per impreziosire l'ambiente all'aperto è lo sforzo minimo richiesto per arredare. Se il terrazzo lo consente, si può anche allestire una zona conversazione che comprenda sedute di vario tipo, compreso il divano. Quando invece la metratura è ridottissima, sono perfette sedie e tavolo in ferro battuto o in legno. D'altra parte, godersi un buon caffè o sorseggiare una bevanda lasciando lo sguardo libero di vagare è il minimo indispensabile per attrezzare e godere della parte en plein air di un'abitazione. Per un tocco di personalità in più, si può puntare sui tessili: cuscini e rivestimenti possono fare la differenza regalando uno spirito diverso ogni volta che si decide di cambiare: perfetti quelli con le stampe a fiori, così come vanno benissimo le righe colorate, e naturalmente perfetti anche i tessuti dai toni neutri, come il beige o il panna, che si adattano a qualsiasi stile di arredo. Infine, mai trascurare il blu mare e il verde bosco, autentici classici senza tempo.

4 - LASCIATI INCANTARE DALLE LUCINE adornare il balcone con le lucine come quelle di Natale rende l'atmosfera magica e romantica. Dal sapore un po' bohémien, lo spazio di casa dedicato allo svago all'aperto alla sera diventa il luogo ideale per sorseggiare un aperitivo o per una cena da gustare con gli amici o anche da soli lasciandosi incantare dalla magia delle notti estive e godersele fino in fondo. Il consiglio furbo? Circondarsi di candele: belle, economiche, di grandissimo effetto non possono proprio mai mancare.

