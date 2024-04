Terrazza: è il momento di attrezzarla con le vibes di primavera

Quando le temperature si fanno miti, la voglia di stare all'aperto respirando finalmente un'aria diversa lasciandosi scaldare dai primi raggi di sole, esplode incontenibile. Un'ottima ragione per godersi un pranzo o anche solo un caffè sul balcone di casa , un piccolo angolo da adornare con le corolle colorate e magari anche da profumare con le erbe aromatiche da coltivare e usare in cucina. Ecco allora qualche piccolo spunto per iniziare a pensare all'arredo del nostro piccolo o grande spazio outdoor per renderlo perfetto per la bella stagione.

PICCOLO O GRANDE, NON IMPORTA arredare un terrazzo o un balcone, anche di piccole dimensioni, non è poi così difficile. Tuttavia, trattandosi di uno spazio che necessariamente non può contare su superfici estese e dovendo essere il più accogliente possibile, deve seguire qualche semplice regola affinché rispecchi le esigenze di chi vi abita e abbia allo stesso tempo carattere e personalità. Quel che conta, dunque, è rendere armonioso tutto il contesto, anche se l'arredo è composto da una semplice poltrona e qualche cassetta di fiori. Assecondare lo stile dell'intera abitazione dovrebbe essere un must, perché le regole del design contemporaneo non vogliono soluzione di continuità tra l'esterno e l'interno di casa.



PUNTARE SU UN ANGOLO RELAX quando lo spazio è limitato, ma non si vuole assolutamente rinunciare a qualche minuto di tranquillità dedicandosi solo a se stessi, lasciando da parte i pensieri e liberandosi dello stress, si può ricorrere alle poltrone a dondolo sospese o pensili. A metà tra una altalena e un nido riparato da rumori e distrazioni, la cesta che andrà riempita di cuscini sarà il massimo. Una seduta davvero molto ambita, data la comodità: perfetta per il pisolino pomeridiano, è anche l'ideale per ascoltare musica oppure dedicarsi alla lettura. Una vera oasi di pace anche su terrazzino di dimensioni minuscole.

ATTREZZARSI CON IL BRICOLAGE se il budget a disposizione è davvero esiguo, per arredare il terrazzino possiamo fare ricorso a pezzi vintage oppure ai bancali usati nei magazzini. Impiegati come tavolini o come sedute, è possibile dipingerli e poi rivestirli e renderli confortevoli se opportunamente rivestiti con cuscini variopinti, in tinta unita o in fantasia. Se il bricolage è un hobby nelle proprie corde, questa è un'ottima occasione per passare un po' di tempo facendo lavoretti che in grado di regalare enorme soddisfazione e di accompagnare gradevolmentge il tempo da trascorrere en plein air.

CLASSICO O ULTRAMODERNO? Oltre alle soluzioni più moderne, super funzionali e da design addicted, anche per l'ambiente esterno l'importante è che rispecchi il carattere e lo stile di chi vive l'abitazione. Se il temperamento è inguaribilmente romantico, sì ai tradizionali tavolini in ferro battuto da abbinare alle sedie dall'aspetto grazioso e gentile. Bellissimi con i fiori, sono perfetti per prendere un caffè o sorseggiare una bibita senza occupare troppo spazio. Se poi ci si stufa del colore, non è un problema dare una mano di pittura per soddisfare la voglia di novità. Se invece l'animo è moderno, forme squadrate ed essenziali e materiali di ultima generazione, i quali uniti a nuance neutre, che vanno dal panna al grigio, sono assolutamente perfetti per uno spazio outdoor di design.



