Terrazza in estate: piccole soluzioni per illuminarla con stile

In famiglia o con gli amici, dedicarsi del tempo in totale relax lasciandosi incantare dal cielo stellato magari mentre la brezza serale ci accarezza la pelle è una coccola impagabile. Nello scegliere l' arredo non si può trascurare l'illuminazione , capace di fare la differenza nello stile del nostro prezioso spazio outdoor .

LE LUCINE, MAGICHE E AFFASCINANTI: sdoganate da mero accessorio collegato alle festività natalizie, il filo di lucine bianche è diventato quasi un must. Economiche, facili da usare, versatili ed eclettiche, sono davvero un must have, anche per spazi di minuscole dimensioni. Le ghirlande di luci sono disponibili in una infinita varietà di modelli, tanto da accontentare qualsiasi esigenza: dalle stelle ai frammenti di luce ce n'è per tutti i gusti. Ideali da sistemare anche in mezzo a vasi e piante, aggiungono un che di intimo e accogliente alla terrazza. Il consiglio? Se si asseconda la fantasia, sarà possibile realizzare da sè il filo di luci, componendolo a piacimento e creando così un ambiente unico e personalissimo.

LE CANDELE, SUGGESTIVE E AMMALIANTI: le candele, utilizzate fin dalla notte dei tempi, non hanno mai perso il loro fascino. Tra i suggerimenti per illuminare terrazze o balconi, le candele rimangono il modo più semplice, economico e minimalista per creare un'atmosfera incantata. Consapevoli del cambiamento climatico, possiamo puntare sulle candele realizzate in cera naturale: di soia, d'api o di colza, vanno tutte bene tenuto conto che anche una scelta che può sembrare di scarsa importanza può fare comunque la differenza. Se per diversi motivi, compreso il fatto che la cera colando può rovinare qualche superficie, le candele non ci convincono appieno, si può optare per quelle a batteria, talvolta quasi indistinguibili da quelle vere. Il vantaggio è che si possono sistemare anche molto vicino in un posto tavola senza timore di scottarsi, bambini e animali domestici non sono corrono rischi, e l'aspetto rimane gradevole e immutato nel tempo.

LAMPADE PORTATILI, PER I DESIGN ADDICTED: le lampade portatili sono ormai una tendenza. Perfette per essere sistemate ovunque ed eventualmente solo quando servono, sono la soluzione più moderna e meno ingombrante per illuminare la terrazza. Da quelle in fibre naturali a quelle più contemporanee, in commercio ve ne sono moltissime, in grado di assecondare lo stile che si vuole conferire al proprio spazio outdoor. Il consiglio furbo? Se lo spazio è davvero ridotto ai minimi termini, oltre che sul tavolo queste lampade si possono sistemare anche sul pavimento così sarà possibile aggiungere un posto a tavola: mai dimenticare che l’illuminazione di un terrazzo deve essere sempre versatile per adattarsi a ogni situazione e momento. Partendo da questa premessa, ci si può sbizzarrire con le intensità e le forme delle lampade per illuminare il nostro piccolo Paese delle Meraviglie.

ATTENZIONE AL CALORE E ALL’INTENSITÀ DELLA LUCE: variare l’intensità della luce è un piccolo lusso. Giocare con atmosfere diverse a seconda del momento, dell'occasione e del numero di persone presenti sulla terrazza è il modo migliore per sintonizzare il nostro stato d'animo all'ambiente in cui ci troviamo. Quanto al tipo di luce, quella calda è senza dubbio l’opzione migliore se l'obiettivo è quello di conferire un’atmosfera più intima e raccolta e decisamente meno impattante anche sul contesto circostante. Per un effetto super scenografico, meglio puntare su luci che provengono da diverse altezze, sistemando lampade da terra o applique nello spazio a disposizione.

L'IMPORTANZA DEL VERDE: un balcone o una terrazza non possono rinunciare a fiori e piante. Per un'illuminazione degna di una casa da copertina, l'idea vincente è inserire le lampade nel verde in una combinazione che esalti l'oasi vegetale del nostro spazio esterno. Sì dunque a piccoli fari da inserire opportunamente in vasi e fioriere per un'illuminazione davvero glamour.