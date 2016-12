Quattro piante aromatiche per l'estate

Basilico - Re del pesto ligure e degli spaghetti al pomodoro, il basilico è la pianta mediterranea per eccellenza. Le sue virtù sono numerosissime: insaporisce salse e qualsiasi tipo di pietanza (va consumato sempre a crudo) e diventa un ottimo tonico olfattivo quando ci si sente giù, inappetenti e un po' troppo spossate. In mancanza di olio essenziale di basilico, si può annusare qualche foglia strofinandola tra le dita: l'effetto è immediatamente rinvigorente e anti-mancamento. Come si cura? Il basilico si pianta già a marzo (ma anche nei mesi successivi se si acquistano le piantine invece dei semi). Va posizionato alla luce e lontano dall'umidità, in commercio se ne trovano diverse varietà e la cura richiesta è davvero semplice (annaffiatura serale).



Salvia - La salvia è la pianta aromatica che tutte le donne dovrebbero tenere sul balcone. Infatti, ogni sua foglia è una fonte di benessere per il corpo e per lo spirito. Con le foglie grandi di salvia si preparano ottime cotolette vegetali per tutta la famiglia (più digeribili in estate) e infusi anti-caldo molto efficaci. Un ulteriore utilizzo estivo della salvia è versarne l'infuso (fresco) in una bacinella e concedersi un pediluvio perfetto contro il caldo e adatto a tutta la famiglia. La pianta va trasferita in casa (sempre lontano da luoghi umidi) non appena giunge l'inverno.



Menta - La pianta della menta è una di quelle varietà botaniche che riescono a crescere (quasi in maniera infestante) e a sopravvivere anche a chi non è dotato di pollice verde. Esistono numerose varietà di menta: la piperita e la marocchina sono tra le più indicate per gli utilizzi estivi. Innanzitutto, dal punto di vista culinario la menta si presta sia a ricette salate sia alla preparazione di dolci rinfrescanti. Inoltre, la menta è perfetta per preparare bevande anti-afa (acqua e menta, tè freddo) e per sbiancare i denti, rinfrescando l'alito (ad esempio, dopo un pasto a base di aglio e cipolla). Come utilizzarla per l'igiene orale? Si strofina direttamente la foglia (sciacquata e lasciata asciugare) su denti e gengive.



Lavanda - I fiori della pianta di lavanda fanno immediatamente Provenza e sono splendidi per decorare il balcone. A dispetto di tanta bellezza, però, la lavanda non è affatto difficile da curare partendo dalle piantine giovani. I fiori di lavanda vanno raccolti e lasciati essiccare, per poterli utilizzare in moltissimi modi: preparando, ad esempio, tisane rilassanti contro la calura serale o sacchettini profumanti (e anti-tarme) da riporre nei cassetti. Inoltre, i fiori e le foglie di lavanda tengono lontane le zanzare: circondarsi di queste piante, permette di trascorrere serate all'aperto senza essere punti dai fastidiosi insetti estivi.