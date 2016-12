Cambio dell'armadio facile anche con una casa piccola

07:00 - Con l'arrivo della primavera, decidere cosa indossare prima di uscire di casa può diventare veramente problematico. Può capitare che al mattino il clima sia ancora freddo come in inverno e che, invece, durante la giornata il sole renda l'aria tiepida o addirittura estiva. Occorre allora fare un cambio dell'armadio che sia il più possibile intelligente e strategico. Se la casa è piccola e gli armadi sono pochi, o addirittura se ne possiede soltanto uno, addirittura “chirurgico”.

Parole d'ordine: scambio e riciclo - La prima mossa furba è cercare di liberarsi di tutto ciò che di superfluo hai nell'armadio. Alcuni esempi: quel cappotto bellissimo ma di un colore troppo sgargiante, reperti di gonne dalla lunghezza impietosa, top anni '90 che non vedono la luce dagli anni del liceo. Ma guai a buttarli nella spazzatura: là fuori ci sono donne che amano i colori sgargianti e amiche con figlie o nipoti adolescenti che bramano i capi vintage misura 38...



Quindi, perché non organizzare un party o un semplice tè con pasticcini, approfittandone per liberarsi degli abiti che non si usano più donandoli alle amiche? Un repulisti lo merita sempre anche il cassetto della biancheria intima: qui, tutto ciò che è bucato, liso o scolorito andrebbe eliminato, se possibile rammendato oppure riutilizzato come straccio per spolverare.



Accessori di rigore - Perché il cambio dell’armadio sia piuttosto rapido e indolore, è bene procurarsi tutti quegli accessori che semplificano l’operazione. Tra questi, sono da considerasi indispensabili: sacchetti porta indumenti con dispositivo sottovuoto di differenti dimensioni, scatole grandi esteticamente piacevoli, resistenti e perfettamente richiudibili, aspirapolvere, fogli anti-tarme e, infine, oli essenziali di cannella e tea tree. Da non dimenticare anche i tradizionali fai da te come le garze di cotone riempite con i fiori secchi di lavanda, vintage ma molto chic ed efficaci contro incursioni indesiderate.



Come riporre i vestiti invernali - La prima operazione per il cambio dell’armadio è svuotare completamente il guardaroba, dopo aver eliminato i capi inutili. A questo punto, si posizionano i vestiti da riporre nelle scatole sul letto o su un tavolo grande suddivisi per tipologia (per esempio: lana con lana, capispalla e cappotti, pants pesanti e calzamaglia). I capi da sistemare nelle scatole devono essere perfettamente puliti e stirati (questa operazione fungerà anche da ulteriore strategia salvaspazio) e vanno prima chiusi – dopo averli accuratamente piegati - nei sacchetti della dimensione corrispondente: attenzione a non riempire eccessivamente i contenitori sottovuoto.



Una volta riposti gli indumenti nei sacchi, è necessario aspirare l’aria con il bocchettone dell’aspirapolvere per creare il sottovuoto e ridurre, così, l’ingombro. Ma prima di questa fase, un consiglio: per preservare l’igiene dei capi e tenere lontani gli insetti, può essere utile inserire una goccia di olio essenziale di cannella in ogni sacchetto. Infine, si dispongono i sacchi sottovuoto nelle scatole grandi, posizionandovi anche un “foglio” antitarme e, prima di sigillare, aggiungendo un paio di gocce di olio essenziale di tea tree.



Scatole che arredano - Chi ha una casa piccola, spesso, non ha modo di nascondere per bene le scatole con i vestiti della stagione passata. Queste ultime andrebbero, infatti, riposte in un’area specifica dell’armadio (adibita a tale utilizzo) oppure sopra il guardaroba. Se sono ben decorate e si intonano all’ambiente, però, le scatole possono essere sistemate anche in altri angoli della camera da letto e, se abbastanza resistenti, utilizzati persino come ripiani per riviste e oggetti leggeri. Il tutto conferirà un aspetto bohémien, ma ordinato, all’appartamento.



Un ultimo consiglio - Prima di riporre nell’armadio scatole e indumenti della nuova stagione, è bene pulire gli interni del guardaroba con un panno imbevuto di detersivo specifico oppure, se optate per l’eco, di aceto di mele (antiodore e disinfettante).