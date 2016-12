Cinque consigli per rilassarsi a fine giornata

Tu sai rilassarti? Quando la giornata lavorativa finisce è importante ricordarsi di staccare anche mentalmente: questo passaggio fra il tempo del dovere e il ritorno al tempo da dedicare a se stessi aiuta a decomprimere ed è importante per lasciar libere le emozioni, ritrovare il filo dei propri pensieri, sentirsi pienamente qui e ora.



1 Crea un rito: ognuno di noi ha passioni differenti, capaci di risvegliare il nostro entusiasmo e la capacità di sorridere all'esistenza. Coccolati e prepara una piccola sorpresa con cui rilassarti a fine giornata. Può essere una canzone, un libro o un concerto, una nuotata o la telefonata con qualcuno che non senti da tempo; serviranno a ridarti la carica e regalarti un momento di piacere dopo lunghe ore al lavoro.



2 Dedica venti-trenta minuti a una passeggiata corroborante. Se credi di non avere abbastanza tempo ricordati che nulla capita per caso, ma è questione di volere davvero qualcosa: puoi scendere due fermate prima dalla metro oppure parcheggiare l'auto e arrivare anche solo due strade più in là rispetto dove abiti. A differenza della corsa per camminare non ti servirà abbigliamento tecnico: in questo caso non stiamo parlando di allenamento, ma di una semplice buona abitudine che in poco tempo ti conquisterà. Con il sole o con la pioggia passeggiare è meraviglioso perché aiuta a staccare mentalmente e allontanarsi rispetto i problemi incontrati sul lavoro, permette di sgranchire gambe e articolazioni, smuove i pensieri; guardati intorno, osserva la respirazione, senti l'aria fredda che ti accarezza il viso e percepisci la tua vitalità che si risveglia.



3 Buttati sotto la doccia! L'acqua non solo rinvigorisce e aiuta a rilassarsi, ma aiuta a sciogliere le tensione, lava via i pensieri negativi e contribuisce a idratare l'organismo, spesso messo a dura prova in ambienti di lavoro con poco riciclo d'aria. Usa un guanto con cui massaggiarti e aggiungi a un olio naturale qualche goccia di olio essenziale: arancia, pompelmo, lavanda, eucalipto e rosmarino sono preziosi per le gambe stanche e gonfie. Alterna getti d'acqua calda e fredda: grazie allo stimolo termico dell'acqua calda i vasi sanguigni di dilateranno favorendo il drenaggio e l'eliminazione delle tossine.



4 Abbassa la suoneria del cellulare e crea una luce soft in casa: spesso si sottovaluta lo stress creato da un inquinamento acustico sempre più invadente e dai livelli preoccupanti. Anche a livello visivo siamo bombardati da luci intense che feriscono gli occhi, soprattutto se siamo costretti a rimanervi immersi per lunghe ore ogni giorno. Quando ritorni dal lavoro crea un'atmosfera di quiete utile per staccare dai rumori invadenti e ritrovare la pace mentale: azzittire il cellulare e mettere una musica rilassante mentre cucini è un buon inizio. Per il dopocena spegni le luci centrali e lascia tante lucine con cui accompagnare le ore più dolci della sera.



5 Cosa ne dici di una camomilla? Una dolce abitudine da riconquistare: dopo cena prepara un infuso caldo. Metti a bollire una tazza d'acqua e aggiungi qualche fetta di zenzero fresco, mezzo cucchiaio di miele e limone fresco, è un rimedio molto efficace contro mal di gola e infiammazioni del cavo orale. Con il tempo potrai sperimentare tante ricette di fiori e frutta per tisane deliziose da sostituire, a giorni alterni, al caffè.