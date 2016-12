Le regole per un buon riposo anche senza dormire molto

ORE DI SONNO - Svegliarsi riposati e pieni d'energia non è solo una questione legata al numero di ore in cui si dorme, ecco perché è fondamentale concepire il riposo come uno stato di rilassamento profondo a cui è possibile arrivare lavorando sul corpo e la mente in sinergia. Sii sincero con te stesso. Dormi a sufficienza? L'essere umano non è progettato per vivere situazioni di stress eccessivamente prolungate. Quando privi il corpo del riposo necessario lo costringi ad affrontare uno sforzo che nel tempo può incidere negativamente su metabolismo, invecchiamento, bellezza dell'epidermide, nervosismo, ansia e tachicardia.



CURA LA DIETA - Secondo un'indagine elaborata presso l'Università del Texas mangiare noci aiuta ad alzare i livelli di melatonina; anche le mandorle, ricche di magnesio e omega tre, influiscono sul sonno, oltre che essere benefiche per la salute cardiocircolatoria. Se desideri dormire bene, evita cene pesanti accompagnate da alcol, caffé e nicotina. Durante la sera c'è bisogno di preparare il corpo alla fase di riposo notturno, per questo è preferibile concentrarsi su alimenti che solleticano il tuo appetito senza appesantirti, cibi nutrienti e leggeri come verdure al forno e in padella, cous cous, pasta (la sera non è proibita!), zuppe e piatti a base di ingredienti freschi.



VOGLIA DI DOLCE - Se desideri preparare un dessert stuzzicante senza eccedere nelle calorie sminuzza una manciata di frutta secca e versala in una porzione di yogurt insieme a un cucchiaino di miele. Grazie agli zuccheri semplici e alla presenza di sali minerali, vitamine e polifenoli, il miele aiuta a mantenere in equilibrio il livello di glicemia, veicolando il triptofano e influendo sulla produzione di serotonina.



BUONE ABITUDINI - Anche chi dorme le canoniche otto ore per notte può avere problemi di stanchezza cronica e soffrire di una fastidiosa sensazione di spossatezza e torpore che perdurano. Fai in modo che la camera da letto sia un luogo di relax dedicato esclusivamente al riposo: divieto d'accesso a computer e tablet, che rischiano di farti passare lunghe ore sulla tastiera senza renderti conto del tempo che passa.



RITI DELLA BUONA NOTTE - Il training autogeno insegna a visualizzare immagini da poter rievocare ogni volta che se ne ha bisogno. Anche dieci minuti di meditazione possono aiutare la connessione con il proprio silenzio interiore. Abbassa la suoneria di cellulari e telefoni, imposta una sveglia (con un suono dolce!) a distanza di dieci minuti e siediti comodo: lasciati semplicemente libero di seguire la tua respirazione e visualizza l'aria che entra e esce dalle narici. Un libro, una tisana rilassante e un bicchiere d'acqua con un cucchiaio di magnesio supremo, importante per la corretta regolazione del ciclo sonno-veglia, ti accompagneranno verso una dolce buona notte.