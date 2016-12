Maschere di bellezza con frutta e miele

07:00 - Alla frutta, alle verdure, all’avena e al miele. Ma anche all’argilla. Le maschere di bellezza per il viso sono ormai di e per tutti i gusti. Ed è sempre bello e piacevole regalarsi minuti di relax e coccole anche per la pelle del viso. Che sia grassa o secca, ce ne sono per ogni tipo anche da fare in casa. Bastano pochi ingredienti e pochissimi accorgimenti. Un supermercato o semplicemente rovistare in frigo e credenze.



La maschera per il viso al latte di cocco è adatta soprattutto per la pelle secca. Mescolate un cucchiaio di yogurt bianco con un cucchiaino di latte di cocco e qualche goccia di olio di mandorle dolci. La sera applicare il preparato sul viso pulito e lasciate agire per 20 minuti, risciacquare poi con acqua tiepida.



Anche lo zafferano è un ottimo ingrediente per la pelle, e più precisamente può essere usato grazie al suo potere illuminante. Unire due cucchiai di latte di cocco, o di yogurt bianco, e un pizzico di zafferano (pochissimo, per non rischiare di macchiare la pelle). Per arricchire il preparato si può aggiungere anche un cucchiaio di legno di sandalo in polvere, che si può acquistare in qualsiasi erboristeria. Lasciare in posa sulla pelle per 15 minuti e risciacquare con acqua tiepida.



Ma veniamo alla mela. Protagonista da sempre delle nostre tavole e dei nostri proverbi atavici. La sua purea può essere una base perfetta per un’ottima maschera a base di frutta. Aggiungete due cucchiai di miele e un cucchiaino di farina d'avena. Mescolare bene e lasciate che la maschera viso faccia il suo effetto per 15 minuti prima di risciacquare. Ingrediente prettamente estivo lo troviamo in ogni dove nella calda stagione. Buonissima e dolcissima da piacere anche ai bimbi, la fragola è ottima anche per la pelle grassa, con i suoi poteri astringenti e purificanti. Schiacciate due o tre fragole e mescolatele con uno o due cucchiai di miele e con un cucchiaino di succo di limone. Spalmate sul viso formandone uno strato sottile e lasciatela in posa per qualche minuto prima di risciacquare. L’effetto è assicurato.