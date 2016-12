Olio di limone per borse, zampe di gallina e pelle grassa

07:00 - L'olio essenziale di limone è ricavato dai frutti di Citrus Limonum, una pianta della famiglia delle Rutaceae. È conosciuto per le sue proprietà che vanno dal combattere la cellulite e l’acne ai disturbi di ansia e nervosismo. L'olio cosmetico di limone è delicato e astringente, è consigliato per trattare e migliorare la pelle del contorno occhi, essendo la più delicata di tutto il viso, in quanto il derma è povero di collagene e di grasso. È però una zona fortemente vascolarizzata e per questo ogni scompiglio sanguigno o linfatico influisce su di esso, provocando rughe o anche le cosiddette “zampe di gallina” o anche le “borse”.



Oltre al suo risaputo effetto depurativo, che disintossica dalle tossine in eccesso, stimola funzionalità di fegato e pancreas, favorendo la digestione, ha anche proprietà purificanti. Si può aggiungere cqualche goccia nella preparazione di maschere, utili in caso di acne, pelle grassa e impura. Ha anche proprietà schiarenti e per questo è particolarmente indicato per combattere l’invecchiamento della pelle o le macchie solari. Per il contorno occhi se lo si utilizza per almeno 20 giorni di seguito, per tre o quattro volte l’anno, si vedranno cospicui miglioramenti. Se lo si applica, invece, dopo aver fatto impacchi con tiglio o camomilla si ottengono buoni risultati contro le borse palpebrali.



Basterà applicarlo per 20 minuti la sera a pelle pulita, a occhi chiusi e perfettamente struccati, convenendo con un piccolo massaggio circolare. Ma l’olio di limone è un toccasana anche per le pelli grasse e facile da usare per le maschere fai da te: basterà frullare 3 cucchiai di yogurt con 6-7 fettine di cetriolo e aggiungere 4-5 gocce di olio essenziale di limone. Tenere sul viso per una ventina di minuti. Da ripetere per due o tre volte alla settimana. I risultati non tarderanno ad arrivare.