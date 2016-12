Sfrutta l'estate per ritrovare la forma fisica

COSA RIDURRE - La prima regola per sgonfiare il corpo? Riduci l'apporto di carboidrati per due settimane. Con l'afa è più facile aver voglia di piatti freschi e leggeri: un'ottima idea per abbandonare, almeno per un po', il solito piatto di pasta. Pesce ai ferri e insalate miste permetteranno di avere energia senza appesantirti. Usa farro, riso integrale, miglio, avena e grano per preparare un piatto unico semplice, a cui aggiungere verdure grigliate o in insalata. I cereali integrali sono una fonte di nutrienti importanti e aiutano il senso di sazietà. A colazione sostituisci il latte con un frullato fresco, spremuta di agrumi o tè freddo preparato in casa con tante erbe e fiori. Voglia di dolce? Via libera a yogurt e, ogni tanto, a un sorbetto di frutta.



BUONE ABITUDINI - Inizia la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone fresco: aiuta il corretto funzionamento dell'intestino, contribuisce alla corretta idratazione dell'organismo e aiuta a espellere le tossine. Puoi cogliere l'opportunità del periodo estivo per diminuire la presenza di latte e derivati, ti aiuterà a sentirti meno gonfia e più attiva. Grande protagonista del periodo è la frutta, da mangiare a colazione, ma anche durante i pasti aggiunta all'insalata verde.



ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA - Sfrutta le ore più fresche del mattino oppure il tramonto per uscire e camminare all'aria aperta oppure correre. Se non hai mai fatto jogging informati presso i parchi della tua zona: all'ingresso di solito si trovano inviti e orari per partecipare ai gruppi di appassionati; correre in gruppo è divertente, ti permette di conoscere gente e migliorare la tua tecnica. Ricorda di portare con te un thermos o una borraccia con acqua: meglio evitare le bibite energetiche, spesso hanno alte quantità di zuccheri e coloranti.



MENTE E CORPO - Camminare all'aria aperta aiuta la produzione di vitamina D e, come testimoniato da diversi studi, combatte la depressione e i disturbi dell'umore, oltre a essere un modo economico e facile per rimanere in forma. Il segreto? Alternare velocità diverse consente di bruciare più calorie, rendendo il corpo più sodo e tonico. Conosci il Power Yoga? Discipline come questa uniscono l'allenamento del corpo alla disciplina mentale. Se punti a sviluppare la muscolatura prova il Cross Training che alterna discipline diverse per incrementare potenza e definizione.



QUALITÀ DI VITA - L'attenzione per l'ecologia ha effetti positivi anche sulla linea: usa la bicicletta per le commissioni di tutti i giorni e i piccoli percorsi. Pedalare è perfetto per dimagrire perché il peso del corpo non grava sulle articolazioni. Senti il vento sul viso, goditi l'aria fresca e la luce solare, che aumenta endorfine e felicità. Durante il weekend usa il tempo libero per raggiungere aree verdi: l'Italia è ricca di fiumi e zone immerse nella natura dove praticare nordic walking, trekking e nuoto. Una terapia perfetta per allenare il corpo e sollecitare la curiosità, ritrovando energia mentale e fisica.