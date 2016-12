Un alleato contro la depressione: mangiare banane fa bene all'umore

10:15 - Sono spesso usate dagli atleti per ottenere un apporto energetico immediato, ma possono anche servire come rimedio naturale contro la depressione, per aumentare la potenza del cervello e calmare i nervi. Mangiare banane può aiutare ad alleviare la malinconia e migliorare l'umore. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience Letters, la vitamina B che contengono aiuta a calmare il sistema nervoso, il triptofano aiuta l'umore e il potassio potenzia l'intelligenza.

Depressione e buon umore sono aiutati dalla grande quantità di vitamine B che contengono le banane(tiamina, riboflavina, niacina, piridossina e acido folico aiutano a calmare il sistema nervoso) e dalla presenza del triptofano, la cui conversione in serotonina, il cosiddetto "ormone della felicità", provoca sensazioni generali di benessere.



Il potassio aiuta il cervello - Le banane contengono anche alti livelli di potassio, un minerale elettrolita che riduce i livelli di radicali liberi nocivi e in questo modo prevengono i danni al cervello.



Banane, quanti altri effetti benefici - Uno sguardo più da vicino alla letteratura scientifica sulle banane rivela una serie di benefici poco conosciuti associati al consumo di questo frutto. A questo semplice frutto, ampiamente disponibile e poco costoso, sono stati attributi diversi effetti benefici, come la regolazione della pressione sanguigna, la guarigione di un intestino danneggiato, l'attenuazione dei sintomi di artrite e persino benefici contro la tossicodipendenza.