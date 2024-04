Lavoro, Giorgia Meloni: "Sgravi di due anni per assumere giovani e donne"

"Misure per sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

Tali misure prevedono la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per due anni". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tavolo con i sindacati, in vista del decreto di riforma delle politiche di coesione che approda martedì in Cdm e reca specifiche disposizioni in materia di lavoro. "Accanto alle misure per sostenere il lavoro dipendente sono previste specifiche disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività distinte per il Centro-Nord e il Mezzogiorno", ha aggiunto.