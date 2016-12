I cinque benefici del nuoto

07:00 - Non solo il nuoto è uno degli sport più sani e completi ma fra tutti gli sport è l'unico che non prevede l'impatto del corpo sul suolo e, dunque, quello nel quale lo stress sulle articolazioni è quasi del tutto assente. E' questo il motivo per cui il nuoto è anche l'unico sport che può essere praticato, come accade nel film Cocoon di Ron Howard, per tutta la vita, anche in veneranda età.

Con qualche precauzione igienica, ciabattine e occhialini (per evitare fastidiose congiuntiviti), il nuoto resta una delle attività migliori per il tuo organismo, ecco cinque ragioni che rendono questo sport un’attività imprescindibile.



1) Non stressa le articolazioni - Quando ti immergi in acqua, il tuo corpo perde dal 50% all'90% del peso. Ciò significa che sarà l'acqua a occuparsi di sostenere la maggior parte del tuo peso e dunque che qualsiasi attività in acqua richiederà fino un decimo della fatica rispetto agli esercizi a terra. La cosa è particolarmente vantaggiosa se hai problemi muscolari, alle articolazioni o se sei in sovrappeso e resta, estremamente efficace chiunque voglia sviluppare una perfetta forma fisica senza stressare il corpo e senza rischiare di infortunarsi.



2) Coinvolge tutto il corpo - Poiché è una sostanza circa venti volte più densa dell'aria, qualsiasi esercizio svolto in acqua diventa un esercizio di resistenza muscolare: ogni bracciata, ogni movimento delle gambe e dei piedi valgono venti volte gli analoghi esercizi asciutti. Inoltre, il nuoto non si concentra su singole parti del corpo come, per esempio, lo jogging, ma richiede l'utilizzo di quasi tutti i muscoli.



3) Fa bene al cuore - Il nuoto si prenderà cura di quel che si vede, permettendoti di sfoggiare meravigliosi pettorali, tricipiti e quadricipiti, ma anche di ciò che non si vede, in particolare il cuore. Il motivo per cui il nuoto è lo sport più adatto a evitare malattie cardiovascolari è semplice: oltre a tutti i vantaggi di qualsiasi altra attività aerobica (riduzione delle infiammazioni, miglioramento della circolazione, rafforzamento del cuore), dal momento che si pratica in posizione orizzontale, causa pochissimo stress sia al cuore sia alle coronarie.



4) Fa dimagrire - In generale, per dieci minuti di nuoto a stile libero si perderanno circa 100 calorie, a dorso circa 80, a rana circa 60 e a delfino circa 150. Ciò significa che non solo il nuoto è uno sport che permette di bruciare rapidamente calorie ma, grazie alla differenza degli stili, è anche uno sport che permette di strutturare una sessione secondo progressioni e intervalli, dando modo al corpo di forzare, recuperare e riposare.



5) Riduce il rischio di diabete - Moltissimi studi dimostrano che il nuoto fa bene agli asmatici, riduce radicalmente il rischio di diabete sia negli uomini sia nelle donne e, naturalmente, permette al corpo di tenere sotto controllo il colesterolo. Uno studio in particolare sostiene che il nuoto è il vero elisir di lunga vita: ricercatori dell'Università del Sud Carolina hanno seguito per 32 anni circa 40.000 fra uomini e donne di diversa età, scoprendo che i nuotatori avevano una mortalità inferiore del 50% rispetto a tutti gli altri, sportivi e non.