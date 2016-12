E' così difficile svegliarti? Scopri il decalogo del buonumore

La prima colazione è lo strumento ideale per vincere la “crisi da risveglio”. Ce lo rivela uno studio condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) per conto di Nestlè, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate. Lo studio ha esaminato i modi in cui gli italiani affrontano il risveglio e il rito della prima colazione. Il risveglio, come si vede dai numeri, per lo più è un momento difficile: il 71% dei nostri connazionali afferma di svegliarsi nervoso, il 52% è molto assonnato e il 39% è addirittura arrabbiato. Ma basta mettersi a tavola e le cose vanno un po' meglio: per il 65% degli intervistati la colazione è il momento ideale per ritrovare la pace, per il 57% è un aiuto per ritrovare l'armonia con la famiglia, per il 48%, invece, permette di acquistare il giusto umore.



Eppure non sempre il primo pasto della giornata riceve le attenzioni adeguate. Secondo dati Eurisko, la colazione del 15% degli italiani è composta soltanto da un caffè, mentre il 25% vi aggiunge una brioche. L'indagine, inoltre fa emergere, alcune differenze in merito ai trend degli ultimi dieci anni: se nel 2004 il 92% non rinunciava alla colazione, negli ultimi anni la percentuale si è abbassata all'86%. Un altro dato interessante riguarda il rapporto tra la percentuale dei giovani che non consumano il primo pasto della giornata e il comportamento alimentare di papà e mamme: se uno di loro non consuma la prima colazione, la percentuale dei giovani “breakfast-free” sale dall'11% fino al 26%.

“È risaputo che la prima colazione sia uno dei pasti fondamentali della giornata – commenta il, Specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica – Interrompe il digiuno della notte e fornisce la giusta energia per riprendere le attività psico-fisiche. Circa il 30% degli adulti sceglie alimenti sbagliati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Per una prima colazione completa ed equilibrata non dovranno mancare una porzione di cereali e derivati, una tazza di latte o yogurt e frutta fresca di stagione”.Anche lo psichiatra, Direttore Sanitario del Centro Medico Santagostino di Milano, evidenzia l'importanza di una buona colazione: “Si tratta di un momento che andrebbe valorizzato come un rito. Anche 15 minuti possono bastare, ma i vantaggi che ne conseguono durano tutta la giornata. E' quindi importante dare qualità al tempo della colazione: molti individui sono in tensione di prima mattina e il loro corpo non è ben disposto ad assumere cibo”. La, inoltre, ha un alto, spiega Cucchi: "Svegliarsi e stare insieme alla propria famiglia, con gli odori e i sapori del caffè, influenza la qualità del nostro umore, attraverso il sistema della gratificazione". I dati ci raccontano che con il proprio compagno di tazza si parla dei più svariati argomenti, dal lavoro (64%) alle commissioni da programmare per la casa (61%), dalla scuola per gli studenti (45%) ai problemi del quartiere (38%), fino alle questioni politiche (34%) e alle notizie sportive (31%) Il 76% delle persone, invece, controlla il proprio smartphone e le notifiche dei social network.Ecco ilstilato dagli esperti:Per una colazione completa ed equilibrata non dovrebbero mancare una porzione di cereali e derivati, una tazza di latte o yogurt e frutta fresca di stagione.E' fondamentale non dimenticarsi di fare colazione ogni mattina, non solo per l'apporto dei nutrienti necessari al nostro organismo, ma anche per affrontare al meglio la giornata con la giusta carica a livello mentale: non farla rischia di far insorgere ansia, spossatezza e nervosismo eccessivo.Che sia un caffe, una tazza di latte o un succo di frutta, iniziare la giornata con una bevanda gustosa aumenta il nostro buonumore.E' fondamentale non lasciarsi trascinare dalla fretta di recarsi sul luogo di lavoro. La colazione è un momento che andrebbe valorizzato come un rito. Il lasso di tempo necessario a godersi una buona colazione secondo gli esperti è di almeno 15 minuti.Non si può prescindere dalla calma per essere di buonumore: saltare la colazione è segno di nervosismo che si accumula e porta tensione, rabbia e aggressività.La colazione può diventare un'importante occasione di confronto e di dialogo spensierato con la famiglia. Per il tempo dedicato ad essa, sarebbe ottimale spegnere tv, mettere da parte lo smartphone e godere della compagnia del proprio compagno di tazza.Puntare la sveglia con qualche minuto d'anticipo è sufficiente a dilatare il tempo a disposizione per la colazione. Questo momento verrà dunque vissuto con maggiore serenità.Andare a letto preparando già la tavola e i cibi che possono aspettarci pronti significa approcciarsi alla colazione con un atteggiamento del tutto differente.Provare a sentire l'esperienza sensoriale della colazione, concentrandosi solo sul gusto, cambia completamente il nostro modo di assaporare la prima colazione. Non è più un gesto meramente meccanico, ma una degustazione di sapori che a volte passano totalmente inosservati a causa della fretta.Un ultimo accorgimento per abbattere il malumore la mattina è dormire con le tapparelle alzate. La luce infatti è un fattore antidepressivo e aiuta a svegliarsi già con un piede in pista e con buonumore.