Dieci cose che le persone felici fanno ogni mattina

1 UNA COSA BELLA – Che cosa fai per te stesso? Quando apri gli occhi regalati il pensiero di una cosa bella da fare nell'arco della giornata. Non importa cosa, ogni giorno è importante ritagliarsi uno spazio, anche piccolo, per sorridere.



2 LA LUCE DEL MATTINO – Spalanca le finestre e respira l'aria del mattino. Le persone soddisfatte della vita hanno imparato a godersi le piccole cose. Ricaricati di luce e ossigeno appena puoi.



3 LA GRATITUDINE – Secondo diverse ricerche essere grati aiuta a vivere meglio, incide positivamente sui livelli di stress e permette di affrontare la vita con più positività. A ben guardare, anche nelle giornate più brutte esistono persone e situazioni a cui esprimere un sincero grazie.



4 SESSO – L'ora migliore per l'amore nel caso maschile è certamente il mattino, quando i livelli di testosterone sono più alti. Puntare prima la sveglia sarà una scossa vitale e benefica per tutto l'organismo... in grado di aggiungere felicità alla giornata!



5 COLAZIONE SUPER – Solletica il gusto con tutto ciò che ti piace. Frutta, toast, spremuta, una fetta di torta e il profumo della moka: preparare la colazione a casa insieme a tutta la famiglia non solo fa risparmiare e aiuta il benessere quotidiano, ma è capace di rendere più goloso e stuzzicante il risveglio.



6 IL LOOK – Indossa ciò che ti fa sentire sexy. Bellezza e sicurezza dipendono dal rapporto che abbiamo con noi stessi, ma anche i vestiti possono aiutare! Per far risaltare la tua immagine evita di seguire la moda e crea il tuo stile personale, in grado di rendere al meglio il tuo corpo.



7 VIZIARSI – La musica nel cellulare con le tue canzoni preferite, l'ombrello colorato in una giornata di pioggia, dieci minuti per un caffè: fare una coccola a se stessi addolcisce anche la giornata più nera.



8 BUONA GIORNATA! – Secondo un'indagine effettuata in Germania le coppie che prima di uscire di casa si danno un bacio mostrano livelli di autostima più alti sul posto di lavoro. Se ti svegli con la persona che ami non dimenticare di sorriderle e augurarle buona giornata.



9 ENERGIA DA VENDERE – Il corpo ha bisogno di svegliarsi quanto la mente. Fai in modo di prendere una boccata d'aria e fare quattro passi prima di entrare al lavoro, anche solo per respirare all'inizio della giornata e ritagliarti un momento in cui connetterti con il tuo mondo interiore.



10 UN'ALTRA OPPORTUNITÀ – Ogni giorno è una possibilità nuova, chi affronta la vita con entusiasmo lo sa bene. Non importa se non tutto andrà per il verso giusto: ricordati di divertirti, soprattutto mentre fai cose difficili. Ascolta i tuoi bisogni. Credi nella tua forza.